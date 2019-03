Am Sonntag fand im Gempt-Bistro der Abschluss der Gempt Soireen des Lengericher Kulturforums statt. Die Kooperationsveranstaltung der Bürgerstiftung Gempt, der GWK (Gesellschaft zur Förderung der Westfälischen Kulturarbeit) und des Kulturforums (Stiftung der Stadtsparkasse Lengerich) findet seit 2006 statt.

Carmen Altevogt vom Kulturforum Lengerich erinnert sich: „Damals hatten wir 13 Saxofonspieler eingeladen, die brauchten Platz, deshalb traten sie in der Gempt-Halle auf.“ Heute bildet das Bistro meist den Rahmen für die Konzerte. Jedes Jahr vergibt die GWK Förderpreise an herausragende junge Musikerinnen und Musiker aus Westfalen-Lippe. Im Lauf der vergangenen Jahre sind viele von ihnen in Lengerich aufgetreten. „Unser Auftrag lautet ja, Kultur nach Lengerich zu bringen, wir geben diesen jungen Talenten eine Plattform,“ so Carmen Altevogt.

Im Lauf der Zeit haben sich die Soireen ein Stammpublikum erspielt. Zwischen 30 und 100 Besucher kommen regelmäßig zu den Konzerten, je nach Musikrichtung und Wetterlage. Am Sonntag war das Bistro gut besucht und keiner der Gäste hat wohl sein Kommen bereut, wurde doch Außergewöhnliches geboten.

Der klassische Flötist Nerses Ohanyan (1989 in Jerewan geboren) beatboxt, während er Querflöte spielt. Beim Beatboxen werden Drums-, Scratches-, Schlagzeug- und Percussionrhythmen mit dem Mund, der Nase und dem Rachen imitiert.

Nerses Ohanyan ist einer der weltweit ganz wenigen Musiker, der nicht nur wie ein Hip-Hopper aus der Bronx eine Rhythmusmaschine imitieren kann, sondern er begleitet sich – beatboxend - beim Flötenspiel selbst.

Miroslav Nisic aus Serbien ist Gewinner des renommiertesten europäischen Akkordeon-Wettbewerbs und Absolvent der Folkwang Universität der schönen Künste in Essen. Zusammen bilden die Beiden ein Duo, das artistisch, mitreißend und musikalisch auf höchstem Niveau Bekanntes neu interpretiert und Neues dem Publikum nahe bringt. Vivaldis Jahreszeiten-Zyklus zum Beispiel brachten Musiker und Instrumente an ihre virtuosen Grenzen.

Mit dem Konzert endete die Saison der Gempt Soireen. Carmen Altevogt hofft, dass die Reihe im neuen Programm der Kulturstiftung, fortgesetzt wird.