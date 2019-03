Toleranzgrenze wird langsam überschritten

Seit Beginn des Jahres sind die Venezuelaner in zwei Lager gespalten Eine Gruppe unterstützt den sozialistischen Präsidenten Nicolás Maduro , der seit 2013 an der Macht ist. Eine andere nach Meinung Sinclairs immer größer werdende Gruppe wünscht sich Juan Guaido an der Spitze des Staates. Der Präsident der Nationalversammlung hat sich zum Interimspräsidenten ausgerufen und Maduro aufgefordert, das Volk entscheiden zu lassen, wer es künftig führen soll.

„Maduro ist nur daran interessiert, sich und seine Leute zu versorgen“, beschreibt Sinclair seinen Eindruck von dem Land, das er vor gut 50 Jahren verlassen hat. Der fast 70-Jährige kann sich nicht erklären, warum Maduro sich nicht dem Votum des Volkes stellen wird. „Er hat das Land bestimmt verkauft“ – an wen und zu welchen Bedingungen, wisse wohl nur ein kleiner Kreis aus dem Umfeld des Präsidenten. „Venezuela verfügt über Erdöl und über Bauxit. Da kann es nicht sein, dass die Einwohner hungern müssen.“ Oder es nicht ausreichend Wasser gibt. Oder dass der Strom ausfällt, tagelang, wie vor wenigen Tagen. Maduro und Guaido beschuldigen sich gegenseitig, dafür verantwortlich zu sein. Sinclair ist davon überzeugt, dass Sabotage durch Maduro-Anhänger die Hauptursache ist. Guaido sei bemüht, die Menschen in Venezuela wachzurütteln. Der 35-Jährige erhalte vielfältige Unterstützung für seine Politik aus dem Ausland; über 50 Staaten, darunter die USA und viele Mitgliedsstaaten der Europäischen Union, hätten sich auf seine Seite gestellt.

Wenn Norman Sinclair mit Verwandten und Bekannten telefoniert, bemerkt er, dass die Angst um sich greift. „Die Angst, dass ein Gespräch abgehört wird. Und die Angst, dass jemand mithört und kritische Äußerungen weitergibt.“

Für den Biologen liegt die Konsequenz auf der Hand: „Maduro kann nicht die Zukunft sein.“ Aktuell will er nicht nach Venezuela fahren, „vielleicht wenn ich jünger wäre“. Seit seinem letzten Besuch 2009 versinkt das Land mehr und mehr im Chaos.

Rund drei Millionen der fast 17 Millionen Einwohner des Landes seien inzwischen nach Brasilien oder Kolumbien geflüchtet. Das dürfe auch Maduro nicht entgangen sein. Die ideologisch begründete Weigerung des Präsidenten, Hilfsgüter ins Land zu lassen, habe seinem Ruf auch innerhalb des Landes geschadet. „Er will keine Besserung im Land.“ Dabei wollten viele Menschen „einfach nur leben“ – und das sei bei „15 000 Prozent Hyperinflation“ schon schwierig genug.

Norman Sinclair nimmt die Calle Los Lanceros in seiner Heimatstadt Puerto Cabello. In dieser Straße habe das Leben pulsiert, so lange er denken könne. Als Beweis dafür zeigt er ein Gemälde von Elizabeth Conde. Die gebürtige Kolumbianerin habe das Bild vor wenigen Jahren vor Ort gemalt. „Die Straße sieht heute noch genauso aus – allerdings ohne das Leben.“

Norman Sinclair nennt ein weiteres Beispiel – ein kleiner Nadelstich. Eine Konfirmandengruppe von Pastorin Sigrid Holtgräve habe Geld für ein Projekt zur Unterstützung von Kindern in Venezuela gesammelt. Er habe mit Unterstützung einer Organisation in Leipzig dafür Sorge getragen, dass das Geld auch angekommen sei. „Jetzt darf aber keine Organisation außerhalb des Landes mehr Geld für Aktionen im Land annehmen.“

Die Toleranz der Menschen werde langsam überschritten, das Volk als Volk sei nicht mehr intakt. Sinclairs Erwartungen: „Die Tage, bis etwas passiert, sind gezählt. Immer mehr Kinder und Jugendliche gehen auf die Straße, um das Land zu retten.“