Weiterer Programmpunkt des Konzerts sind die Nocturnes Chopins und des irischen Komponisten John Field, teilt die evangelische Kirchengemeinde mit. Eine Einführung von Maximilian Greshake beleuchtet die Hintergründe der Werke.

Die Sopranistin Natalia Atamanchuk war nach Abschluss ihrer Studien in Nowosibirsk und Mannheim zunächst an der Opéra national du Rhin in Strasbourg engagiert, danach einige Jahre an den Städtischen Bühnen Osnabrück. Gastspiele führten die Künstlerin ins In- und Ausland. Seit 2011 ist sie freischaffend tätig.

Kiyomi Helms studierte Klavier an der Musikhochschule in Tokio und an der Musikhochschule Hamburg. Die Pianistin war neben ihrer umfangreichen pädagogischen Tätigkeit immer solistisch tätig, zum Beispiel bei zahlreichen Konzerten mit den Osnabrücker oder auch mit den Hamburger Symphonikern sowie mit einer Vielzahl von Klavierabenden im norddeutschen Raum und auch in Japan.

Das Konzert, das in Zusammenarbeit von der evangelischen Kirchengemeinde Lengerich mit der Musikschule Tecklenburger Land stattfindet, beginnt um 17 Uhr. Eintrittskarten (zehn, ermäßigt acht Euro) gibt es an der Abendkasse.