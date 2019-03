Überschuss weckt Begehrlichkeiten

Ein sattes Plus hat die Musikschule Tecklenburger Land im vergangenen Jahr erwirtschaftet. Der 2018er Abschluss weist einen Überschuss von knapp 57 000 Euro aus. Das Geld soll, so berichtet Christoph Wessel in der Zweckverbandsversammlung, den Rücklagen zugeführt werden.

Der Mitarbeiter der Kämmerei in der Stadtverwaltung nennt drei wesentliche Faktoren, die zu diesem Ergebnis geführt haben. Zum einen die Erträge aus Gebühren und der Vermietung von Instrumenten. Zweitens seien die Personalkosten um 38 000 Euro geringer ausgefallen als kalkuliert. Was die Zahlen trübt ist der dritte Aspekt: Für die Organisationsuntersuchung der Gemeindeprüfungsanstalt (GPA) müssen 12 000 Euro zurückgestellt werden.

Damit nicht genug: Die GPA taucht mit weiteren 17 500 Euro für ihre Arbeit in der Jahresabrechnung auf. „Über zehn Prozent der Aufwendungen für Prüfungen, das ist auffällig“, kommentiert Reinhard Kemper diese Zahlen. Dem Vorsitzenden der Zweckverbandsversammlung ist allerdings klar, woher der große Überschuss kommt: „Das liegt an den Personalkosten.“

Die Diskrepanz in diesem Bereich erklärt Musikschulleiter Werner Biedenkapp. Ende 2017 seien Lehrkräfte in Rente gegangen. In Absprache mit den Bürgermeistern (Ladbergen, Lengerich, Lienen und Tecklenburg als Träger der Musikschule) sei beschlossen worden, einen Großteil der freiwerdenden 35 Unterrichtsstunden mit Honorarkräften zu besetzen. Erst zum 1. Januar 2019 sollten 25 dieser 35 Stunden wieder mit Kräften besetzt werden, die nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD) bezahlt werden.

„Die Musikschule hat super gearbeitet“, lobt Dietbert Lipka. Im gleichen Atemzug will der Tecklenburger Sozialdemokrat, dass aus dem Ertrag Geld an die Kommunen zurückerstattet wird. Die Rücklage sei ja voluminös genug.

Kommentar Kurzsichtiges Anliegen ...

Geld weckt Begehrlichkeiten. Wenn aber nur darauf geschielt wird, was die eigene Stadt zurückerhalten kann, ist das sehr kurzsichtig.

Der Überschuss der Musikschule ist einem Sondereffekt bei den Personalkosten geschuldet. Das lenkt den Blick auf eine Grundsatzfrage: Wie viele Honorarkräfte sollten beschäftigt werden? Mit 60 Prozent ist dieser Anteil zu hoch. Es müssen mehr Musiklehrer nach Tarif bezahlt werden. Aus zwei Gründen: Von den Honoraren kann man kaum eine Familie ernähren. Dass die Fachkräfte aufs Geld schauen, ist legitim. Wer würde das nicht so machen? Michael Baar

Ein Ansinnen, dem Christoph Wessel einen Riegel vorschieben muss: „Eine Rückzahlung lässt die Geschäftsordnung nicht zu.“ Vielleicht wird der Wunsch des Genossen ja im nächsten Jahr erfüllt. „Der Optimierungsprozess ist angestoßen. Das könnte dazu führen, dass bei der Aufstellung des Haushalts 2020 die Anforderungen an die Kommunen geringer ausfallen“, erläutert Jörg Hesselmann, Fachdienstleiter Schule in der Stadtverwaltung. „Rücklagen sind nötig, aber wir sind kein Sparverein“, mahnt Reinhard Kemper.

Den Blick nach vorne richtet Anne Engelhardt. Was denn an Investitionen in den nächsten Jahren erforderlich sei für eine funktionierende, gute Musikschule, will die Sprecherin der Grünen-Ratsfraktion in Lengerich wissen. Was fast zwangsläufig zu der Frage führt, wie die Einrichtung in den nächsten Jahren personell aufgestellt sein soll.

„Für Qualität brauchen wir gute Leute“, stellt Werner Biedenkapp fest. Dafür müsse Geld in die Hand genommen werden. Derzeit wird der Unterricht zu etwa 60 Prozent von Honorarkräften erteilt. Aus seiner Sicht führt kein Weg daran vorbei, den Anteil der nach Tarif bezahlten Musiklehrer zu erhöhen. „In Münster soll der Anteil der Honorarkräfte von 50 auf 20 Prozent gesenkt werden“, berichtet er. In Osnabrück gebe es ähnliche Bestrebungen. „Die haben erkannt, dass Qualitätskräfte sonst nicht zu bekommen sind.“

Zunächst hat aber der Rechnungsprüfungsausschuss das Wort. Er wird das umfangreiche Zahlenwerk unter die Lupe nehmen.