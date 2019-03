Sieben Jahre nach den Taten in Lengerich endete jetzt ein Prozess wegen Betruges und Wucher mit der Einstellung des Verfahrens gegen eine Geldauflage von 1000 Euro. Dem Handwerker Jörg B. mit damaligem Firmensitz Hasbergen wurde vorgeworfen, im September 2012 Reparaturen an einem Zweifamilienhaus in Lengerich ohne Auftrag begonnen und die Kosten laut eines Sachverständigen mit über 77 000 Euro um mehr als 50 Prozent über dem ortsüblichen Preis veranschlagt zu haben. Dies erfülle den Tatbestand des Wuchers und Betrugs.

In der Verhandlung nahm der Beschuldigte zu den Tatvorwürfen Stellung, beantwortete auch Fragen zu seiner Person. Als es um seine finanziellen Verhältnisse ging, machte er von seinem Aussageverweigerungsrecht Gebrauch.

Der Ablauf der Ereignisse im September 2012 war nicht mehr exakt zu ermitteln. Da waren zum einen die lückenhaften Aussagen des Angeklagten, zum anderen die Einlassungen der 84-jährigen Geschädigten, die inzwischen an Demenz leidet. Als Fakten blieben nur der Wunsch der Geschädigten, Reparaturen an ihrem Haus ausführen zu lassen. Die Ausführung von Dämmarbeiten am Haus durch den Angeklagten und seine Mitarbeiter.

Das weitere Geschehen blieb unklar. Die Geschädigte soll, was sie bestreitet, weitreichende Sanierungsarbeiten wie Dachisolierung und Beschichtung, neues Bad, neue Türen und Fenster zum Festpreis von 77 000 Euro in Auftrag gegeben haben. Nicht geklärt werden konnte, ob die alte Dame gedrängt wurde, mit dem Angeklagten zur Bank zu fahren, um einen Vorschuss von 44 000 Euro zu leisten. Diese Zahlung war seinerzeit von einer aufmerksamen Bankangestellten verhindert worden.

In mehreren Verhandlungen im Lauf der vergangenen Jahre konnte nie ein abschließendes Urteil gefällt werden. In einem Zivilprozess zwischen den Parteien vor dem Landgericht wurde im Februar 2014 ein Vergleich erzielt. Jörg B. erhielt einen Betrag von 5000 Euro für geleistete Arbeiten zugesprochen.

Jetzt stimmte Jörg B. erst zum Ende der Verhandlung der Einstellung des Verfahrens gegen Geldbuße zu. Der erste Versuch seines Verteidigers, der das Gespräch mit Richter und Staatsanwältin gesucht hatte, war vom Angeklagten abgelehnt worden. Der Mann lenkte erst ein, nachdem der Richter ihm die möglichen Konsequenzen, Risiken und Kosten einer weiteren Verhandlung – dann vor dem Landgericht Münster – klargemacht hatte: „Natürlich ist ein Freispruch möglich, aber auch eine Verurteilung steht im Raum, dann sicher mit einer Freiheitsstrafe.“ Da die Staatsanwältin sich in ähnlicher Weise äußerte, gab der Angeklagte seinen Widerstand auf. Er muss neben der Zahlung von 1000 Euro seine Anwaltskosten tragen.