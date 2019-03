Wesentliche Neuerung seit Jahresbeginn: Der Mittwoch ist kein Mädchentag mehr. „Die Resonanz flaute ab.“ Von den Jungs werde diese Veränderung so langsam „geschnallt“.

Was ihn mit Blick auf das vergangene Jahr am meisten freut, sind die Sanierung der WC-Anlage und der Anstrich in der Disco. „Das haben sowohl das Team wie auch die Kinder und Jugendlichen als Wertschätzung empfunden.“

Stärker gefragt sei das JZ-Team in Sachen Beziehungsarbeit. „Der Beratungsbedarf steigt, sowohl was die Schule wie das Elternhaus betrifft.“ Bis Jugendliche sich in Gesprächen öffnen würden, bedürfe es allerdings eines langen Atems.

Stabilisiert hat sich nach seinen Worten die Zahl der Besucher im Jugendtreff Hohne. Die Mädchen und Jungen seien in der Altersspanne von Grundschule bis etwa zwölf Jahren. Dass derzeit nur ein Drittel der JZ- und Jugendtreff-Besucher weiblich sei, beunruhigt ihn nicht. „Wir können das nicht beeinflussen, vor einigen Jahren hatten wir Mädchen ohne Ende im JZ“, erzählt er mit einem Schmunzeln.

Erfolgreich etabliert hat sich die Umstellung des Anmeldeverfahrens aufs Internet. Für die Sommerferien stellt Thomas Brümmer fest, dass sich viele Vereine am Programm beteiligen. Und auch die Angebote für Familien, in Zusammenarbeit mit dem Bündnis für Familie, treffen auf große Resonanz.