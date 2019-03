Wissenstransfer von den Köpfen der Fachleute in die Köpfe der Teilnehmer. Wie so etwas funktionieren kann, wurde am Freitagnachmittag beim Gründertag in der Gempt-Halle eindrucksvoll belegt. Schon der Eingangsvortrag von André Keeve zeigte den gut 120 Existenzgründern, dass es auf mehr als nur nackte Zahlen ankommt.

Rund 50 Fachleute stellten sich den Fragen der Teilnehmer. Egal, ob erst nur eine vage Idee im Kopf ist bezüglich des Schritts in die Selbstständigkeit, oder ob die eigene Firma schon gestartet ist: Informationen zu Fördermitteln, zu Recht und Steuern oder zur Firmenübernahme gab es zuhauf.

„Das Geld soll im Kreis verdient werden, die Leute sollen sich hier wohlfühlen“, betonte Birgit Neyer , Geschäftsführerin der Wirtschaftsförderungs- und Entwicklungsgesellschaft Steinfurt bei der Eröffnung. Bürgermeister Wilhelm Möhrke wartete mit einer interessanten Zahl auf: Knapp jedes fünfte Start-up in Deutschland ist in Nordrhein-Westfalen ansässig. Das vermeintlich hippe Berlin ist „nur“ die Nummer Zwei.