Der Familienbetrieb Autohaus Lübke am Niederlengericher Damm feierte am Wochenende ein großes Fest. Anlass war – neben der Einweihung der neuen Werkstatthalle – das 40-jährige Bestehen des Unternehmens. Zu den zahlreichen Gratulanten gehörten Vertreter der heimischen Wirtschaft und Bürgermeister Wilhelm Möhrke . Auch Mazda-Deutschlandchef Bernhard Kaplan war angereist, um seinen langjährigen Markenpartner zu beglückwünschen.

Seniorchef Hans Lübke blickte in seiner Festansprache zurück auf die Anfänge seines Unternehmens im Jahr 1979. Damals entschloss sich der frischgebackene KFZ-Meister, sich selbstständig zu machen. „Ohne den Mut und die Unterstützung meiner Frau hätte ich den Sprung damals nicht gewagt. Auch später, als es darum ging weiter zu expandieren, war sie mir eine große Stütze.“

Nachdem Sohn Florian, Betriebswirt und Automobilfachverkäufer, in die Geschäftsführung aufgerückt ist, ist der Fortbestand des Familienbetriebs gesichert. Ein Familienbetrieb im besten Sinn, arbeiten doch neben Ehefrau Monika der Bruder des Firmengründers Peter, der zweite Sohn Tobias und die Partnerin von Geschäftsführer Florian, Vivienne Herter, am Erfolg des Unternehmens mit.

Bürgermeister Wilhelm Möhrke ging in seinem Grußwort ausdrücklich auf die erfolgreiche Regelung der Nachfolge ein. Dies wünsche er sich für mehr Lengericher Unternehmen. Bernhard Kaplan überraschte Hans Lübke mit der Überreichung des „Dealer Excellence Award“ 2018. Diese Auszeichnung für die höchste Kundenzufriedenheit erhält das Autohaus Lübke zum fünften Mal in Folge, etwas, was bisher nur drei anderen deutschen Händlern gelungen ist.