Lengerich -

Da fehlt noch was, meint Silas Jakob beim Blick auf die Angebotspalette der Musikschule Tecklenburger Land in Sachen Ensembles. Im Klassikbereich gibt´s ein Orchester, eine Schülerband spielt und dann ist da das Aushängeschild der Musikschule, die Busy Bee Big Band. Doch für Anfänger fehlt was, hat der Schlagzeuglehrer eine Lücke entdeckt. Die will er jetzt schließen.