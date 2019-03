„Die Mühle bebte wie zu alten Zeiten“ war in den Westfälischen Nachrichten Ende Oktober 2017 zu lesen. In dem Hotel an der Tecklenburger Straße war seinerzeit eine Revival-Party über die Bühne gegangen. Unter dem Motto „50 Jahre Jugendtanz“ hatten einige Lengericher Oldie-Freunde, die sich seit Jahren treffen, die Veranstaltung gewissermaßen im Stile eines Klassentreffens ins Leben gerufen. Begeisterungswellen schlugen ihnen seinerzeit entgegen.

Nach zwei Jahren und etlichen internen Diskussionen und Planungen steht nun ein weiteres Ereignis ähnlicher Prägung an. „Wir haben alles mal sacken lassen und schieben was Neues an“, sagt Günter Tierp von den Oldie­Freunden und betont in diesem Zusammenhang: „Man kann so etwas natürlich nicht 1:1 wiederholen“.

Die Bürgerstiftung Gempt und Hallenmanager Michael Rottmann wurden überzeugt, eine neue Veranstaltung ins Programm aufzunehmen. Am 26. Oktober steigt in der Gempt-Halle eine Beat-Party.

Einen Volltreffer haben die Verantwortlichen eigenen Angaben zufolge mit der Verpflichtung der Hauptband des Abends gelandet. Die Osnabrücker Formation „The Beat“ sei mit ihrem unvergleichlich authentischen Sound in Norddeutschland eine feste Größe auf Oldie-Partys und Stadtfesten, heißt es in einer Pressemitteilung. „Die ganze Palette der Songs legendärer Bands wie Beatles, Stones, Hollies, Beach Boys, Tremeloes, Small Faces, The Who, CCR, Rattles oder Lords beherrschen die Jungs um Ralf Schlüwe und Wolfgang Rappold vom Feinsten“, versprechen die Party-Macher.

Doch die Oldie-Party soll auch Lokalkolorit versprühen. Peter Weber und Freimut Reuschel, bekannt als Duo „Only Twice“, und Reinhard „Haschi” Lux, der einstige Sänger der 60er-Jahre-Band „The Juggernauts“, sind wieder mit dabei.

„Wir werden auch ausreichend Sitzplätze an Tischen anbieten, eine Tanzfläche ist selbstverständlich, und die Halle wird in stilechtem Ambiente erstrahlen“, verspricht Michael Rottmann. Für die Zielgruppe, die einst durch die Musik der 50er, 60er und 70er-Jahre geprägt wurde, habe man jetzt „das richtige Format gefunden und eine Lücke geschlossen“, glaubt der Hallenmanager.