Vergebliche Nachfolgesuche

Clementine Bröking redet nicht lange um den heißen Brei herum. So manche Träne sei in den vergangenen Tagen und Wochen schon geflossen, sagt die 56-Jährige. Verständlich, geben sie und ihr Mann doch nach 32 Jahren – erst als Pächter, dann als Eigentümer – die Kronenburg in Antrup auf. Die letzten Gäste wurden Ende Februar bewirtet. Ende März läuft die Konzession aus, dann ist offiziell Schluss. Ein weiteres Stück Lengericher Gastronomiegeschichte geht damit zu Ende.

„Über 120 Jahre war hier eine Gaststätte“, erzählt Wirt Gottlieb Lackner . Der Ursprung liege noch weiter zurück in einer Kornbrennerei, die dort einst für Tecklenburg betrieben worden sei. Der Österreicher selbst kam in den 1980er nach Lengerich und musste dann erst einmal lernen, was die westfälische Küche ausmacht.

Offenbar ist ihm das gut gelungen. Über die mehr als drei Jahrzehnte gewannen er und seine Frau nicht zuletzt viele Stammgäste. „Vor allem bei denen möchten wir uns für die Treue bedanken.“ Dieser Satz liegt Clementine Bröking besonders am Herzen. Das Paar betont, dass der Kontakt zu den Besuchern des Hauses für sie mit das Schönste und Wichtigste gewesen sei. Es sei immer wieder bemerkenswert gewesen, was dabei so alles zur Sprache gekommen sei. Und sie loben die „tolle Nachbarschaft“.

Längere Zeit haben sie versucht, einen Gastronomen zu finden, der den Komplex an der Brochterbecker Straße kauft. Vergeblich. Einen Interessenten habe es gegeben, mit dem aber keine Einigung erzielt worden sei; weitere seien an einer Pacht interessiert gewesen, was für sie aber nicht in Frage gekommen sei. So haben es die Wirtsleute schlussendlich an jemanden verkauft, der seine eigenen Pläne hat. Welche genau, das wissen Clementine Bröking und Gottlieb Lackner nicht.

Für sie verbindet sich mit der Kronenburg nicht nur ein wesentliches Stück ihres beruflichen Lebens, sondern auch viel Privates. Die beiden Kinder seien praktisch zwischen den Gästen aufgewachsen, hätten hier Pommes von einem Teller stibitzt oder da ein Stück Ei von einem Salat. Tochter Katharina Israel sitzt daneben, als ihre Eltern sich daran erinnern, und lächelt.

Die letzte große Gesellschaft wurde am 24. Februar willkommen geheißen. Ein 80. Geburtstag sei da gefeiert worden – mit Klassikern aus der Küche wie Hochzeitssuppe, Rinderrouladen und natürlich Herrencreme. Dass in Zukunft nicht mehr die großen Mengen gefragt sind, daran muss sich Gottlieb Lackner erst noch gewöhnen, wenn er daheim in der Küche steht. Bislang, verrät seine Frau, koche er immer noch viel zu viel für sie beide.

Der 67-Jährige ist in Zukunft Ruheständler. Seine Frau hat bereits einen neuen Job in Osnabrück gefunden. Sie bleiben zwar nicht in Antrup, sind aber auch nicht aus der Welt, sondern nur ein paar Kilometer weiter in Tecklenburg, wo sie sich eine Wohnung gekauft haben. „In einer halben Stunde sind wir bei den alten Nachbarn“, meint Clementine Bröking.

Gottlieb Lackner sieht das Aus wie seine Frau mit einem gehörigen Schuss Wehmut; doch er freut sich auch, künftig mehr Zeit für die Familie zu haben. Dass es nicht wie gewünscht mit einer gastronomischen Nachfolge geklappt habe, wundert die Wirtsleute letztendlich nicht. Es sei Ausdruck der allgemeinen Situation in der Branche. Die Leute ziehe es nach Osnabrück oder Münster, auf dem Land werde es da zunehmend schwerer.

Ein paar Wochen haben sie noch Zeit, in der Kronenburg klar Schiff zu machen. Vieles hätten sie bereits verkauft, sagen die Eheleute. Mitglieder des MGV Antrup seien auch schon da gewesen, um den Notenschrank leer zu räumen. „Den Ausbau der Theke habe ich mir gar nicht angeschaut“, macht Clementine Bröking mit ein paar Worten deutlich, wie verbunden sie dem Haus und der Arbeit war.

Am Wochenende hoffen sie und ihr Mann ein letztes Mal auf viele Gäste. Am Samstag und Sonntag, 30./31. März, veranstalten sie nämlich jeweils von 10 bis 15 Uhr einen Flohmarkt in der Kronenburg. Reste des Inventars können ergattert werden. Darunter sind beispielsweise zwei Nähmaschinen, Gläser und Töpfe, Weihnachtsdeko und Möbel.