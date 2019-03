Am 7. April ist es so weit: An dem Sonntag laden die Chorgemeinschaft Lengerich und das Akkordeonorchester „Tanzende Finger“ ein in die Gempt-Halle zum Frühjahrskonzert.

Beide Vereine blicken nach eigenen Angaben auf langjährige Erfahrungen zurück und sind fest verankert in der Lengericher Kulturszene. So habe das Akkordeonorchester „Tanzende Finger“, das im kommenden Jahr sein 40-jähriges Bestehen feiert, in unzähligen Konzerten bewiesen, dass Akkordeonmusik viel mehr sein kann als nur Seemanns- und Schunkellieder. Musical, Evergreens aus Rock und Pop, bekannte Melodien aus Film und Fernsehen – das Repertoire sei vielseitig und werde durch immer neue Stücke ergänzt, heißt es in einer Pressemitteilung. So werde bei dem bevorstehenden Konzert in der Gempt-Halle erstmals auch das von dem Dirigenten Finn Niclas Scharf für das Akkordeonorchester eigens arrangierte „Hallelujah“ vor Publikum dargeboten.

Derweil veranstaltet die Chorgemeinschaft seit 25 Jahren regelmäßig Konzerte. Fans der Chormusik, so heißt es in der Mitteilung weiter, dürften die stets beliebten Neujahrskonzerte noch in guter Erinnerung sein.

Auch wenn die Chorgemeinschaft in diesem Jahr ihr 25-jähriges Jubiläum feuert – die Wurzeln dürften noch weiter zurückreichen, teilen die Veranstalter mit. So ist die Gemeinschaft hervorgegangen aus dem Männerchor Intrup, dem Männerchor Eintracht und dem Männerchor Lengerich, die auf eine jeweils ältere Vereinsgeschichte zurückblicken können. Unter der musikalischen Leitung von Ralf Junghöfer bietet die Chorgemeinschaft ein breites Repertoire – von Oper, Operette und Musical bis zu geistlichen Liedern, Schlagern und Volksmusik.

Das erste gemeinsame Konzert von Chorgemeinschaft und „Tanzenden Fingern“ genieße derzeit Priorität bei Sängern, Musikern und Dirigenten. Das mit dem Ziel, ein weiteres Highlight in der Lengericher Kulturszene zu setzen.

Der von früheren Veranstaltungen des Akkordeonorchesters bekannte Moderator Dieter Deffert hofft ebenso wie die Vorsitzenden Hans-Peter Jerrentrup (Chorgemeinschaft Lengerich) und Nina Aufderhaar (Akkordeonorchester „Tanzende Finger“) sowie alle weiteren Beteiligten auf ein volles Haus.

Der Kartenvorverkauf laufe bereits auf Hochtouren, erklären die Veranstalter. Karten sind erhältlich zum Preis von 18 Euro in der Tourist Information im Alten Rathaus, im Autohaus Deitert-Suhre in Lengerich und bei allen Mitwirkenden (Ansprechpartnerin für telefonische Bestellungen ist Astrid Kahmann, ✆ 0 54 81/ 8 43 89).