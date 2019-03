Eine SPD , die „Mut“ und „Zuversicht“ ausstrahlt in Zeiten, die große Herausforderungen birgt. Mit dieser Botschaft ist am Donnerstag Sebastian Hartmann nach Lengerich gekommen. Anlass war die Mitgliederversammlung der Arbeitsgemeinschaft 60plus im Kreis im AWO-Begegnungszentrum. Der Vorsitzende der NRW-Genossen war Hauptredner, sein Thema: die Zukunft des Sozialstaates.

Hartmann, der erst seit etwa neun Monaten im Amt ist, schlug dabei eine Richtung ein, die klar auf eine stärkere Rolle des Staates setzt. Dabei sparte er auch nicht mit selbstkritischen Worten, etwa als er darauf verwies, dass seine Partei in der Vergangenheit einem zeitweise „falschen Glauben“ an den Markt gefolgt sei. Der brauche Regeln, um soziale Gerechtigkeit durchzusetzen. In diesem Zusammenhang lobte der Landespolitiker auch die Abkehr der Sozialdemokraten von Hartz IV.

Und er sprach sich für ein stärkeres Engagement der öffentlichen Hand im Wohnungsbau aus. Bezahlbarer Wohnraum sei neben Arbeit, Rente und Pflege ein wichtiger Baustein auf dem Weg in eine gerechtere, solidarische Gesellschaft. Die sei indes nur zu erreichen, wenn diejenigen, die über die „breitesten Schultern“ verfügen, einen „gerechten Beitrag“ zur Finanzierung der erforderlichen Maßnahmen leisten. Als Beispiel nannte er die Forderung nach Einführung einer Digitalsteuer, um Konzerne wie Apple, Amazon und Google endlich gleichzusetzen mit „Bäckern und Friseurinnen, die alle ihre Steuern zahlen“.

Seinen Parteikollegen rief er in Erinnerung, dass Zeiten des Umbruchs, wie sie jetzt herrschten, auch immer „Hochphasen der Sozialdemokratie“ gewesen seien. Für Ohnmacht oder gar Hoffnungslosigkeit gebe es somit keinen Grund – auch nicht angesichts der Erfolge von Populisten. „Die stellen zwar manchmal die richtigen Fragen, aber sie geben immer die falschen Antworten.“