Die Freude ist auf allen Seiten groß: Die Genossenschaft der Historischen Gaststätte Franz hat einen neuen Betreiber gefunden. Ab dem 1. Januar 2020 wird Hendrik Schöpker aus Lengerich die „Historische Gaststätte Franz“ übernehmen. Dann verabschiedet sich das Pächterpaar Birgit und Rene Grisa. Vier Jahre lang haben die beiden die Gäste kulinarisch verwöhnt. Aus gesundheitlichen Gründen haben sie ihren Pachtvertrag nicht verlängert. Für die Genossenschaft war das eine schlechte Nachricht. Doch nun ist ein Nachfolger gefunden und die Mitglieder der Genossenschaft können aufatmen. Es geht nahtlos weiter bei „Franz“.

Wieder einmal beweisen die Genossen ein glückliches Händchen bei der Wahl des Pächters. Denn Hendrik Schöpker ist ein Koch mit Leib und Seele. Er hat nicht nur langjährige Erfahrungen als Küchenchef, sondern ist seit sechs Jahren selbstständig. Er führt das Restaurant „Esszimmer“ in Lengerich. Im Januar bekam er die Nachricht, dass die evangelische Kirchengemeinde das Gebäude abreißen und dort ein neues Gemeindehaus bauen will. „Das war ein Schlag für mich“, erinnert sich Schöpker. Doch da kam die Brochterbecker Genossenschaft ins Spiel, die bereits auf der Suche nach einem neuen Pächter war. Die Chemie stimmte, man wurde sich schnell einig.

Mit einem lachenden und einem weinenden Auge sieht Schöpker den Wechsel von Lengerich nach Brochterbeck. Denn das „Esszimmer“ läuft gut, hat viele Stammgäste. „Aber ich freue mich auf Brochterbeck.“ Dort habe er allein schon wegen der Größe der Gaststätte andere Möglichkeiten. Bis einschließlich Silvester betreibt er noch das „Esszimmer“. Spätestens Anfang Februar 2020 will er „Franz“ wieder eröffnen, für Veranstaltungen auch schon früher.

Eine Selbstständigkeit habe er immer im Kopf gehabt, erzählt der 36-Jährige, der mit Frau und Tochter (7) in Wechte lebt. Seine Ausbildung zum Koch hat er in Lengerich bei Ewald Hinterding absolviert. „Da habe ich alles von der Pike auf gelernt“, schwärmt er noch heute von seinem Chef. Anschließend war er fünf Jahre im „Alten Backhaus“ von Familie Reif in Leeden, zu der er bis heute Kontakt hat. Ein Jahr im „Jagdschloss Habichtswald“, fünf Jahre im „Gasthof Prigge/Akademie Talaue“: Dann war die Zeit reif für die Selbstständigkeit. „Die Entscheidung war mutig. Aber ich hatte immer das Gefühl, dass es gut geht“, sagt er zu seinem Entschluss, das „Esszimmer“ zu eröffnen. Er sollte recht behalten.

Und nun die Gaststätte Franz. Derzeit wird an einem Konzept gefeilt, denn dieses muss „zum Haus passen“, findet der Lengericher. Das gilt auch für die Speisekarte. Die ist im „Esszimmer“ ausgeglichen – teils mediterran, teils gutbürgerlich. „Ich habe einen Hang zu Rouladen und Sauerbraten entwickelt“, gibt er schmunzelnd zu. In Brochterbeck soll es auf jeden Fall auch westfälische und saisonale Gerichte geben. Grünkohl, Spargel und Wild listet Schöpker auf.

Große Gesellschaften wie bei Hochzeiten zu verköstigen, darin hat er Erfahrung, unter anderem aus seiner Zeit in der Talaue. Außerdem übernimmt er das Catering für Veranstaltungen.

In Brochterbeck wird Schöpker, wie auch schon in Lengerich, montags und dienstags geschlossen haben. Zeit für seine Familie. Samstags und sonntags wird er auch mittags öffnen und überlegt, sonntags zudem ein Frühstücksbüfett anzubieten. „Mein Team kommt mit“, das stehe bereist fest, sagt der neue Pächter. Inklusive Aushilfen sind das acht Angestellte. Und wer aus dem Team in Brochterbeck bleiben wolle, der könne das auch.

Doch noch ist Schöpker in Lengerich und bleibt dort bis zum letzten Tag. „Für Silvester haben wir bereits einige Reservierungen“, möchte er seine Stammgäste nicht enttäuschen. Reservierungen für das kommende Jahr in der Gaststätte Franz nimmt er aber bereits im „Esszimmer“ entgegen.