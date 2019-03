Der Discjockey Olli, heißt es im Ankündigungstext der Veranstalter, sei ein DJ-Urgestein und habe in den Neunzigern die Wochenenden hinter den „Turntables“ großer deutscher Diskotheken der Republik verbracht. Sein Repertoire umfasse eine Auswahl von mehr als 3000 Titeln und Hunderten von Videos. Von Rock und Pop bis zu Dance und House-Musik sei alles vertreten, was das Jahrzehnt musikalisch zu bieten hatte. Und natürlich dürfe auch eine Light- und Lasershow nicht fehlen, teilen die Veranstalter weiter mit.

Die Musik der Neunziger sei geprägt von Filmen wie Bodyguard, Titanic, Men in Black oder König der Löwen. Der Hip-Hop war geboren, Techno und Trance schallten durch die Diskotheken und Guns N’Roses, Metallica und Nirvana rockten die Bühne. Es war das Zeitalter der Boygroups: New Kids on the Block, Backstreet Boys und das Phänomen Kelly Family tingelten durch die Städte. Die Spice Girls ließen Männer den Atem anhalten und verleiteten Frauen zu super kurzen Röcken. Wer es lieber volkstümlich mochte, der hörte Musikantenstadl oder Guildo Horn. Festivals wie Rock am Ring und Wacken begeisterten große Massen.

Lou Begas Sommerhit „Mambo Nr. 5“ verleitet noch immer zum Tanzen, und Ricky Martin haucht auch heute noch seine Hot Latin Songs durchs Radio. Die Latina Jennifer Lopez sei aktueller denn je. Nicht zu vergessen sind die Hits von Culture Beat, Snap, Dr. Alban, Haddaway und viele anderen, die bis heute noch auf jeder Party gespielt werden.

Für eine Erfrischung zwischendurch sorgen zwei große klassische Biertheken mit einigen wiederbelebten Kult-Drinks aus der Zeit und eine Cocktailbar.

Einlass zu der Party ist ab 21 Uhr. Der Vorverkauf habe begonnen, teilen die Veranstalter mit. Eintrittskarten sind für sieben Euro erhältlich in der Geschäftsstelle der Bürgerstiftung Gempt und der Tourist Information in Lengerich. Der Eintritt an der Abendkasse beträgt zehn Euro.