Lengerich -

Von Paul Meyer zu Brickwedde

Im vergangenen Dezember berichteten die WN von einem Fall von Wohnungs-Prostitution mitten in Lengerich. Betroffene Nachbarn hatten sich seinerzeit in der Sache an die Lokalredaktion gewandt. Die können nun aufatmen. Kreis und Stadt sind tätig geworden und haben dem „Treiben“ offenbar ein Ende gesetzt. Noch am Dienstag bestätigte sich dieses Bild dem kommunalen Fachdienst Sicherheit und Ordnung.