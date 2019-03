Wie soll das große Fenster des „Neuen Markt-Karrees“ auf der dem Wapakonetaplatz zugewandten Seite gestaltet werden? Mit dieser Frage hat sich am Donnerstag der Hauptausschuss befasst. Dessen Mitglieder sprachen sich gegen die zuvor ins Spiel gebrachte Idee aus, über zwei oder drei Vorschläge öffentlich abstimmen zu lassen. Bei zwei Enthaltungen votierten die Lokalpolitiker dafür, eine Variante zu wählen, die kachelartig 18 Motive aus der Stadt zeigt. Ob es schlussendlich auch so kommt, wird der Stadtrat zu entscheiden haben. Nach Angaben von Bürgermeister Wilhelm Möhrke wird die Gestaltung mit einer Folie vorgenommen, was die Möglichkeit beinhaltet, bei Bedarf das sogenannte Lengerich-Fenster auch einmal anders zu gestalten.