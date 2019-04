Es ist ein Vergnügen für die ganze Familie, das sich lohnen kann – diese Erfahrung haben am Sonntag die acht Gewinner gemacht, die bei der letzten Sportel-Ausgabe der Saison 2018/19 einen von acht Preisen einheimsten. Mit der Verlosungsaktion endet traditionell die von TV Lengerich und Westfälischen Nachrichten gemeinsam ausgerichtete Veranstaltungsreihe. Und die hat auch nach vielen Jahren des Bestehens offenbar nichts von ihrem Reiz verloren.

Dieses Resümee zog am Sonntagvormittag im Sport- und Gesundheitszentrum des Vereins der TVL-Vorsitzende Andreas Hoffmeier . Der war nicht nur in offizieller Funktion und als Moderator während der Verlosung vor Ort, sondern hatte auch seinen kleinen Sohn dabei, der sich wie viele andere Kinder bestens in der großen Spiele- und Kletterlandschaft vergnügte.

Angesichts der ungebrochen guten Resonanz – Hoffmeier sprach davon, dass bis zu 45 Familien in den vergangenen Monaten an den Sonntagvormittagen zum TVL an den Hollenbergs Weg gekommen waren –, gibt es keinen Grund am bewährten Konzept herumzuschrauben. Auch die Saison 2019/2020 soll am ersten Sonntag im Oktober starten und am letzten Sonntag im März enden. Wer recht regelmäßig dabei ist (mindestens sechs Mal), wird auch dann wieder die Chance haben, zum Schluss einen Preis mit nach Hause zu nehmen. Diesmal gab es als Hauptgewinn eine einjährige kostenlose Mitgliedschaft beim TVL für die ganze Familie. Zudem ergatterten die Ausgelosten zum Beispiel einen City-Roller, eine Sporttasche oder ein Croquet-Spiel.

Die vielen kleinen Kinder waren aber sicher nicht gekommen, weil sie auf Glück bei der Verlosung hofften, sondern, weil sie ihren Spaß haben wollten und konnten. Reifen, große und kleine Bälle, Matten, Bänke und Kästen boten reichlich Möglichkeiten zur Bewegung und zum Toben. Eltern und Großeltern sorgten dafür, dass auch waghalsige Kletterausflüge unfallfrei vonstatten gingen. Und hier und da schien es so, als ob sich unter den jungen Gäste auch die ein oder andere neue Freundschaft anbahnte, während die Erwachsenen ohnehin reichlich die Gelegenheit zu Gesprächen untereinander nutzten.