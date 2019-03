Marodes Bauwerk ist Geschichte

Seit über einem halben Jahr war sie für Fußgänger und Radfahrer schon gesperrt, am Samstag nun wurde sie weitgehend abgerissen – die 1972 errichtete Fußgängerbrücke in Hohne ist Geschichte.

In der Ankündigung der Stadt war am Samstag in den WN lediglich zu lesen „Aufgrund von Kranarbeiten wird die Lienener Straße am Samstag, 30. März, von 7 bis 19 Uhr in der Höhe der Fußgängerbrücke voll gesperrt“. Im Klartext hieß das, dass das marode Bauwerk über die Gleise der Deutschen Bahn zu großen Teilen entfernt wurde. Neben der Sperrung der Lienener Straße kam es durch die Arbeiten zwischen 20 und 1 Uhr auch zur Einstellung des Zugverkehrs zwischen Münster und Osnabrück.

Bereits am Freitag hatten Mitarbeiter des mit der Aufgabe betrauten Abbruchunternehmens aus Osnabrück einen 70 Tonnen Mobilkran neben der Brücke aufgebaut und alles vorbereitet, um am Samstag früh mit den Arbeiten beginnen zu können. Nachdem sich die Baustelle am Abend geleert hatte, kamen ein letztes Mal einige Eisenbahn-Fotografen der Region zusammen, um mit Bildern der durchfahrenden Züge von ihrem prominenten Aussichtspunkt Abschied zu nehmen.

Brückenabriss in Lengerich-Hohne 1/13 Seit August 2018 war die Fußgänger- und Radfahrerbrücke in Lengerich-Hohne gesperrt. Experten hatten bei einer Überprüfung Mängel festgestellt. Nun sind die aufliegenden Teilen mit einem Kran entfernt worden. Zurück blieben die Brückenpfeiler.. Foto: Gernot Gierschner

Um 7 Uhr am Samstagmorgen begannen dann die letzten Vorbereitungen für den Abriss. „Zunächst schütten wir an der Straße ein Sandbett auf, darauf werden die abgehobenen Brückenelemente abgelegt. Ab 10 Uhr sperren wir dann die Straße, weil der Kran für das nächste Element umgesetzt werden muss. Damit sind die Arbeiten auf dieser Seite beendet, und wir müssen den Kran auf die andere Seite schaffen, um den Rest runterzuholen. Da werden wir sicher die ganze Nacht zu tun haben“, wusste Baggerfahrer Daniel Konopka sehr genau, welches Programm ihn und seine Kollegen erwartete.

Nur wenige Schaulustige beobachteten gegen 10 Uhr, wie das erste Brückenteil sanft auf sein Sandbett sank. „Alles planmäßig, keine Probleme“ ist die wichtigste Aussage des Abrisstrupps, an der sich auch im weiteren Verlauf nichts ändern sollte. Jeder Handgriff schien zu sitzen und bei dem langjährig eingespielten Team Hektik ein Fremdwort zu sein. So verwunderte es nicht, dass die Sperrung der Lienener Straße eher als geplant aufgehoben werden konnte, zwei von vier Elementen waren da bereits abgebaut und die Bagger gaben den Brückenaufgängen den Rest.

Zeitaufwendig war jedoch die Versetzung des Krans von der Lienener Straße an die Bahnhofstraße und das Rangieren im engen Weg am Rückhaltebecken – Zentimeterarbeit. Aber auch da hieß es schließlich „alles planmäßig“.

Um 20.15 Uhr fuhr zum letzten Mal ein Güterzug unter dem verbliebenen Brückenteil hindurch. Dann hieß es warten. Die Oberleitungen mussten abgeschaltet werden und die Freigabe durch die Deutsche Bahn erfolgen. Anschließend durchbohrten die Arbeiter an vier Stellen das Betonsegment. Armdicke Ketten wurden durch die Löcher durchgeführt und mit dem Hubgestell des Krans verbunden. Um 21.06 Uhr heulte der über 400 PS starke Motor des Mobilkrans auf, die Ketten knackten ein wenig, als das letzte Brückenstück in die Höhe stieg.

Ob die alte durch eine neue Brücke ersetzt wird, hat der Stadtrat zu entscheiden. Zuletzt hieß es, dass das Thema im Mai auf der Tagesordnung für die Lokalpolitiker stehen werde. Bereits im Oktober hatten die Westfälischen Nachrichten die Lengericher aufgerufen, sich zu dieser Frage zu Wort zu melden. Das Ergebnis dieses Stimmungstests war eindeutig: Eine große Mehrheit sprach sich für einen Neubau aus oder aber dafür, in anderer Form für einen Ersatz für die Bahnüberführung zu sorgen.