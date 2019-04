Teilzeit fest in Frauenhand

Frauen bilden unter den aktuell 291 Beschäftigten der Stadt die Mehrheit. 155 sind es genau, das sind mehr als 53 Prozent. Ob sie aber auch mehr arbeiten als die knapp 47 Prozent Männer, darf bezweifelt werden. Der Grund ist nicht etwa, dass die weibliche Belegschaft weniger Lust am Job hätte oder weniger produktiv wäre, sondern liegt darin begründet, dass die große Mehrheit der Frauen (117) teilzeitbeschäftigt ist. Unter den 136 Männern gibt es hingegen lediglich elf, die nicht voll arbeiten

All diese Zahlen sind im Entwurf des Gleichstellungsplans der Stadt für die Jahre 2019 bis 2023 enthalten. Die Kommune ist laut Landesgleichstellungsgesetz (LGG) verpflichtet, einen solchen Bericht zu erstellen. Im Vorwort heißt es, dass er dazu beitragen soll, „der Zielsetzung des Abbaus struktureller Benachteiligungen von Frauen näher zu kommen. (...) Das LGG fordert für den Gleichstellungsplan konkrete Zielvorgaben und ein verpflichtendes Controlling.“

Wie das aussieht, erläuterten jüngst die städtische Gleichstellungsbeauftragte Andrea Balsmeier und Ludger Dierkes , Leiter des Fachdienstes Zentrale Dienste, im Hauptausschuss. Ihren Worten zufolge schreibt es sich die Stadt in den kommenden Jahren auf die Fahnen, den Anteil von Frauen im handwerklichen/technischen Bereich zu erhöhen, mehr Frauen für den Feuerwehrdienst zu gewinnen und mehr Führungsposten an Frauen zu vergeben.

Aktuell sieht es bei den 29 „Top-Jobs“ so aus, dass elf Posten von Frauen besetzt sind und 18 von Männern. Darin enthalten sind nicht das Bürgermeisteramt (Wilhelm Möhrke) und der Beigeordnete (Frank Lammert), da es sich bei ihnen um sogenannte Wahlbeamte handelt und somit über den Gleichstellungsplan kein Einfluss genommen werden kann.

Klar geht aus dem Bericht auch hervor, dass es nach wie vor eine Reihe von Arbeitsbereichen gibt, in denen offenbar traditionelle Rollenmuster zum Tragen kommen. Dazu gehört beispielsweise die Feuer- und Rettungswache. 31 Personen sind dort angestellt, lediglich fünf sind Frauen. Das entspricht einem Anteil von etwa 16 Prozent; die Stadt strebt nun eine 25-Prozent-Quote an. Noch geringer ist der Anteil weiblicher Mitarbeiter beim Baubetriebshof. 40 Beschäftigte gibt es an der Jahnstraße, 36 davon sind Männer. Die Frauenquote liegt somit bei nur zehn Prozent, sie soll im Zuge des Gleichstellungsplans auf 15 Prozent erhöht werden. Indes, es geht noch eindeutiger: Im Klärwerk (zwölf Beschäftigte) ist keine einzige Frau im Team. Auch alle Hausmeisterposten der Stadt sind männlich besetzt.

Pure Frauendominanz (100 Prozent) herrscht hingegen bei den Reinigungskräften und den Betreuungskräften im Offenen-Ganztagsschul-Bereich. Auf Nachfrage von Renate Hüttemann (SPD) sagte Ludger Dierkes, dass es für entsprechende freie Stellen bislang keine männlichen Bewerber gegeben habe.

Wie die gesetzten Ziele erreicht werden sollten, rissen der Fachdienstleiter und die Gleichstellungsbeauftragte auch an. So soll Teilzeit auch mit Führungsverantwortung vereinbar sein, bei Home-Office-Angeboten eine Probephase kommen und schon bei der Einstellung von Auszubildenden der Gedanke der paritätischen Besetzung von Stellen verstärkt Berücksichtigung finden. Alles in allem, so Dierkes, „hehre Ziele“, deren Realisierung trotz aller Bemühungen aber kein Selbstläufer seien.