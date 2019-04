Deutsche Sprache, schwere Sprache

Für eine gelungene Integration, das ist sicherlich keine Frage, ist es wichtig, Deutsch zu lernen. Viele Ausländer in Lengerich und Umgebung lernen die Sprache an der Volkshochschule in Lengerich. Dort läuft zurzeit ein besonderer Integrationskursus. Die Teilnehmer stammen aus 14 verschiedenen Staaten, manche sind seit vielen Jahren in Deutschland, einige erst seit fünf Monaten.

Wie geht man mit den Herausforderungen um? Teilnehmer und Kursusleiter haben Rede und Antwort gestanden.

Die 40-jährige Dacici Nazica aus Serbien sagt: „Ich bin seit acht Jahren in Deutschland. Die Sprache ist sehr wichtig. Ohne sie könnten wir Ausländer nicht arbeiten oder Kontakt zu Deutschen knüpfen.“

Ihr Wunsch sei es, ihre Sprachkenntnisse zu verbessern, um die Prüfung zu bestehen. Die Grammatik falle ihr noch schwer, aber die Lehrer könnten die komplizierte Materie gut erklären, findet sie.

Auch für Tahir Tabusam, der aus Pakistan nach Deutschland floh, steht das Deutschlernen an erster Stelle. Weil er nach der Prüfung eine Arbeit finden wolle, bemühe er sich sehr, betont der 28-Jährige, der seit drei Jahren in Deutschland lebt.

Beruflich in Deutschland Fuß zu fassen, das ist auch Adel Alhaidari aus dem Irak sehr wichtig. Der 20-Jährige, der seit vier Jahren in Deutschland lebt, will nach dem Kursus eine Ausbildung machen. „Wir stammen aus unterschiedlichen Ländern und müssen auch in der Pause Deutsch sprechen. Das finde ich gut“, betont Adel Alhaidari.

Khaled Budier hat, wie er betont, weniger Probleme mit dem Lernen der Grammatik, dafür aber umso mehr mit der Aussprache. Der 55-jährige Syrer ist seit fünf Monaten in Deutschland und regt an, den Unterricht durch Filme, Aktivitäten und Rollenspiele zu erweitern.

Kursusleiter Marcel Hamzacebi, der seit einigen Jahren als Sprachlehrer tätig ist, sagt, dass es aufgrund der unterschiedlichen schulischen Vorbildung der Teilnehmer für einige sehr schwierig sei, innerhalb von sechs Monaten – so lange läuft ein Kursus – das sogenannte B1-Niveau zu erreichen. Die Zeit sei insgesamt zu kurz, um detailliert auf wichtige Unterrichtsinhalte einzugehen, lautet seine Analyse. Von den Teilnehmern, die aus unterschiedlichen Kulturen stammen, könne man jedoch viel lernen, ist der Kursusleiter überzeugt.

Für Kursusleiterin Ingrid Rolfes hat der Unterricht eine ganz besondere Bedeutung: „Ich genieße das anfängliche Sprachenwirrwarr der Neuankömmlinge. Mit Faszination beobachte ich dann das Zusammenwachsen der Lerngruppe. Für mich ist es eine sehr spannende Arbeit. Sie erfordert viel Einfühlungsvermögen und Geduld.“

Durch den unterschiedlichen Bildungshintergrund und das unterschiedliche Alter der Teilnehmer stelle sich dann die Frage: „Wie kann ich allen gerecht werden?“ Glücklicherweise könnten die Dozenten inzwischen auf sehr gutes Unterrichtsmaterial zurückgreifen. Ein spannender, zielgerichteter Unterricht führe dann im Allgemeinen zu guten Ergebnissen.

„In diesem großen gemeinsamen Kraftakt für Lehrende und Lernende gelingt es den meisten Teilnehmern, sich nach sechs Monaten die erforderlichen Kenntnisse im Hörverstehen, Lesen, Schreiben und vor allem im Sprechen anzueignen. Fähigkeiten, die ihnen dann den Einstieg ins Berufsleben ermöglichen“, berichtet Ingrid Rolfes.

Die Arbeit mit Migranten, so erzählt die Kursusleiterin weiter, habe ihren persönlichen Horizont sehr erweitert: „Wie sehr berühren mich oftmals die Schicksale, die viele der Flüchtlinge und Migranten nach Deutschland geführt haben! Mittags, nach Unterrichtsschluss, nehme ich diese Gedanken oft mit nach Hause. Man kann sie nicht einfach mit dem Klassenbuch ins Regal stellen.“