Lengerich -

Allein an der Grundschule Stadtfeldmark haben etwa 100 Schüler am Stadtführer „Lengerich – entdeckt von Kindern und Erwachsenen“ mitgearbeitet. Nun hat die Bildungseinrichtung, wie auch alle anderen Schulen in Lengerich, zwei Exemplare des Buches geschenkt bekommen. Finanziert werden die Präsente von der Stiftung für Bildung, Kunst und Kultur.