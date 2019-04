Mit einem besonderen Angebot wartet die Stadt anlässlich der Fitness- und Freizeitmesse in der Gempt-Halle auf, die Teil der Großveranstaltung „Lengericher Lenz“ ist. Am Samstag, 13. April, besteht zwischen 11 und 15 Uhr die Möglichkeit, einmal ein Pedelec (E-Bike bis 25 Stundenkilometer) ausgiebig in der näheren Umgebung zu testen.

In Zusammenarbeit mit dem Heimatverein Lengerich bietet Christine Elias, Klimaschutzmanagerin der Stadt, ab 11, 12.30 und 14.00 Uhr drei geführte Fahrradtouren über eine Wegstrecke von circa zehn Kilometern an. Die E-Bikes werden von der Firma Schröer, der Firma Tiemann und dem Hotel Zur Mühle zur Verfügung gestellt. Auf den drei unterschiedlichen Strecken, deren Verlauf bewusst mit Steigungen gewählt wurden, können die Vorzüge des E-Bikes ausgiebig getestet und vielleicht so mancher Schleichweg neu entdeckt werden, heißt es in einer Pressemitteilung.

Wer nur einen kurzen E-Bike-Test machen möchte, kann dafür den von der Polizei in der Gempt-Halle aufgebauten Fahrradparcours nutzen oder eine individuelle E-Bike-Tour machen

Anmeldungen sind am gemeinsamen Stand des Heimatvereins und der Stadt möglich. Nach Möglichkeit sollte ein Helm mitgebracht werden.