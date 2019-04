Wenn Kinder im Matsch spielen, schauen sich das Eltern nicht immer mit Freude an. „Mach dich nicht dreckig!“ oder „Ach, die schöne Hose!“ kann dann schon einmal ein warnender Ruf an den Nachwuchs zu hören sein. Anders ist das bei einem Matschspielplatz, da ist das Vergnügen in der Schmöttke ein fester Bestandteil des Programms. Geht es nach dem Bündnis für Familie, soll das bald auch in Lengerich möglich sein.

Kerstin Glindmeyer kündigt an, dass bei dem Projekt in diesem Jahr „richtig Gas gegeben“ werden soll. Sie ist aktiv in der Bündnis-Arbeitsgruppe „Freizeit und Lebensqualität“, die sich das Vorhaben auf die Fahnen geschrieben hat. Glindmeyer zeigt sich optimistisch, dass der Matschspielplatz, der schon lange als Idee existiere, nun in absehbarer Zeit Wirklichkeit wird. Die wichtigste Voraussetzung sei, dass sich genügend Lengericher einbringen.

Daran hapere es momentan allerdings noch, räumt sie ein. Sie setzt nun auf Dienstag, 30. April. Dann findet im Hotel Zur Mühle ab 19 Uhr die nächste Zusammenkunft der Arbeitsgruppe statt. Glindmeyer appelliert an all jene, die Interesse daran haben, einen Matschspielplatz in Lengerich zu bauen, zu diesem Treffen zu kommen. Andernfalls werde es schwer, mit nur wenigen Personen eine solche Aufgabe zu stemmen. „Mit vielen Leuten kann man einfach mehr erreichen.“

Die Lengericherin ist optimistisch, dass ihr Aufruf fruchtet. Das Bündnis habe aktuell etwa 100 Mitglieder, Lengerich rund 23 000 Einwohner, es gebe also noch genügend Potenzial, Helfer zu gewinnen, stellt sie eine einfache Rechnung auf. Glindmeyer fügt hinzu, dass für ein Mitmachen eine Mitgliedschaft nicht erforderlich sei und das keinerlei Verpflichtungen eingegangen würden.

Zum Stand der Matschspielplatz-Dinge sagt sie, dass seitens des Bündnisses bereits Gespräche mit der Stadt geführt worden seien. „Da gibt es Unterstützung.“ Konkret zum Beispiel bei der Frage des Standorts. Daran, versichert Glindmeyer, werde die Realisierung nicht scheitern. Weiter sagt sie, dass ein „Grobkonzept“ bereits existiere. Auf die Frage, was am 30. April besprochen werden soll, antwortet sie mit der Aufzählung einer Reihe von Punkten: Die Teilnehmer des Treffens könnten selbstverständlich noch Ideen einbringen. Wie kann das Vorhaben finanziert werden? Wer hat möglicherweise Beziehungen zu Firmen, die unterstützend tätig werden könnten? Gibt es eventuell einen Planer, der mit im Boot ist? Wer ist bereit, seine „Manpower“ bei den Arbeiten einzubringen, die anstehen, wenn es konkret wird? Das und vieles mehr könne angesprochen werden.

Und Kerstin Glindmeyer fügt noch eines an: Sollte die gewünschte und benötigte personelle Unterstützung bereit stehen, „wird es schnell konkret“.