Die Jugendzentren in Lengerich, Ladbergen und Lienen haben erneut ihren „Kulturrucksack“ gepackt. Drei Aktionen stecken diesmal in dem vom Land Nordrhein-Westfalen mit rund 8500 Euro geförderten Programm. Gestern stellten die Leiter der Zentren die Projekte vor. Eine bunte Mischung, bei der sich die Kinder und Jugendlichen im Alter von zehn bis 14 Jahren auf ganz unterschiedliche Weise künstlerisch betätigen können.

Den Anfang macht in den Sommerferien ein zugegeben alt bekanntes Projekt, das aber immer wieder auf große Resonanz stößt. Die Rede ist vom Stromkästen-Bemalen. Am Montag, 15. April, geht’s los. Dann treffen sich die Teilnehmer zunächst einmal im Jugendzentrum Lengerich, um in die speziellen Spraytechniken eingeführt zu werden. Das Pensum für die folgenden drei Tage steht bereits fest: Jeweils drei Stromkästen in Lengerich, Ladbergen und Lienen sollen die Kids in ein kleines Kunstwerk verwandlen.

Ein weiteres Highlight des „Kulturrucksack“-Programms ist die Fahrt mit dem Bus zum Industriekulturmuseum Zeche Zollverein in Essen am 27. Juli. Begleitet werden die Kinder und Jugendlichen dabei von einem professionellen Fotografen, der, wie der Lengericher Jugendzentrumsleiter Thomas Brümmer berichtet, eine besondere Aufgabe für die Kinder und Jugendlichen hat. Mit den Kameras auf ihren Smartphones sollen sie auf dem Gelände des Unesco-Welterbes Fotos von den imposanten Industriedenkmälern schießen.

Zu den Höhepunkten des Programms dürfte auch eine interaktive Lesung sein, bei der ein Klassiker der Jugendliteratur zur Hand genommen wird: Am 14. Oktober ist der Schauspieler und Autor Christoph Tiemann zu Gast in der Stadtbücherei Lengerich, um gemeinsam mit den Kindern und Jugendlichen einen Fall aus dem Buch „Die Drei Fragezeichen“ zu lösen. Zuvor, mehr will Brümmer nicht verraten, wird eine Krimi-Foto-Story gedreht.

Regina Storck, Leiterin des Jugendzentrums Ladbergen, weist darüber hinaus auf einen sportlichen Event in der Rott-Sporthalle mit dem „Parkour Münster“ am 18. Oktober hin, bei dem die Teilnehmer auf zum Teil spektakuläre Weise Hindernisse überwinden müssen. Der Clou: Von den Sprüngen und Klettereinlagen werden Videos gedreht.

Der „Kulturrucksack“ wird von der VR-Bank Kreis Steinfurt sowie von den Stadtwerken Lengerich finanziell unterstützt.