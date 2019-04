Die Straßen.NRW (Regionalniederlassung Münsterland) sperrt von Dienstag, 9. April, ab 20 Uhr bis Mittwoch, 10. April, um 6 Uhr die A1 zwischen der Anschlussstelle Lengerich und dem Autobahnkreuz Lotte/Osnabrück in Richtung Bremen. Umleitungen ab der Anschlussstelle Lengerich für die Fahrtrichtungen Bremen (A1), Amsterdam (A30) und Osnabrück (A30) sind eingerichtet, teilt der Landesbetrieb mit.

Straßen.NRW beseitigt Fahrbahnschäden im Bereich der Baustellen der drei neuen Talbrücken bei Lengerich, um die Verkehrssicherheit weiterhin zu gewährleisten, heißt es in der Pressemitteilung weiter. Um den fließenden Verkehr so wenig wie möglich zu stören, finden die Arbeiten in den ruhigeren Nachtstunden statt.