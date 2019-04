Der Hegering Lengerich habe im vergangenen Kalenderjahr als Ausrichter oder durch die Teilnahme an zahlreichen öffentlichen Veranstaltungen im Stadtgebiet Lengerich erfolgreich und nachhaltig gearbeitet, blickte Sieck zurück und erinnerte unter anderem an die Angebote für das jagdliche Übungsschießen, die Jagdhundelehrgänge oder auch die Walderlebnistage der Lengericher Grundschulen. Darüber hinaus sei die Aktion „Fellwechsel“ erfolgreich gestartet, die dafür sorge, dass „erlegtes Raubzeug auch in kleineren Abgabemengen einer sinnvollen wirtschaftlichen Verwertung zugeführt werde“.

Hegeringleiter Ernst-August Sieck berichtete über den Arbeitskreis Wildunfälle im Straßenbauamt Steinfurt. Polizei, Verkehrswacht, Straßen NRW, die Straßenverkehrsbehörde, die Kreisverkehrswacht, die Kreisjägerschaft, die Untere Jagdbehörde, der Jagdbeirat und die Landwirtschaft im Kreis Steinfurt, haben sich zusammengeschlossen, um Unfallursachen zu ermitteln und wirksam zu entschärfen. Ein erstes Bündel von vorbeugenden Maßnahmen soll umgesetzt und auf seinen Erfolg überprüft werden. Weil sich insbesondere Unfälle mit Rehwild ereignen, sollen im Frühjahr und Herbst, wenn der Druck in den Beständen zunimmt, „Rehwildwochen“ eingeführt werden. Darüber hinaus sollen Maßnahmen ergriffen werden, das Wild abzulenken, beziehungsweise von der Straße zu vergrämen.

Guido Gradel, Obmann für das Schießwesen, appellierte eindringlich an die Mitglieder, die angebotenen Schießübungen mit der Büchse am 12. April in Wallenhorst zu nutzen.

Holger Fiedler (Hegeringsleiter Neuenkirchen-Wettringen) referierte über die Ergebnisse der Monitoringforschung der „Stiftung Tierärztliche Hochschule Hannover“ zum Populationsrückgang, zum Beispiel des Wildfasans. Als Resümee ist festgestellt worden, dass das Raubwild den größten Einflussfaktor auf den Fasanen-Hennenbesatz hat und der beeinflussende Faktor der Reproduktionsrate ist.

Der Versammlung vorausgegangen war eine Hegeschau, bei der 64 Rehgehörne und 17 Damwildgeweihe bewertet wurden. Die drei ältesten Böcke wurden von Michael Mersmann (Bronze), Ernst Blom (Silber) und Gerd Vogelpohl (Gold) erlegt. Die Bewertung erfolgte durch Ernst-August Sieck und Burkhard Weritz.