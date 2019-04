Die Leiterin des evangelischen Familienzentrums Hohne gestaltete gemeinsam mit anderen Frauen des Ausschusses für Frauenfragen im evangelischen Kirchenkreis Tecklenburg einen Gottesdienst zum 100-jährigen Jubiläum dieses besonderen Wahltages. Unter dem Motto „Frauen.Wahl.Recht“ erinnerte das Team aber auch an den 25. Mai 1949, als das Grundgesetz in Kraft trat und die Gleichberechtigung von Frauen und Männern vor dem Gesetz garantiert war.

„Wir wollen danken für alles, was auf dem Weg zur Gleichberechtigung bereits geschafft ist. Und wir beklagen, was einer gerechten Teilhabe aller Menschen am gesellschaftlichen Leben im Weg steht“, machten die Organisatorinnen deutlich, dass der Weg bis heute nicht an sein Ziel gelangt sei. Aus verschiedenen Ecken des Chors erinnerten die „Zwischentöne“ von vier Frauen an die Eckdaten der Bewegung vom ersten Internationalen Frauentag, an dem sich im März 1911 Demonstrantinnen für ein Frauenwahlrecht stark gemacht hatten, bis zum Jahr 2018, als die Evangelische Frauenhilfe dem Aktionsbündnis „Parité in den Parlamenten“ beitrat, das sich für die Durchsetzung der Gleichberechtigung einsetzt.

Wilma Rodefeld schaute zurück auf Marie-Elisabeth Lüders, die zu Beginn des vergangenen Jahrhunderts als Juristin und Politikerin gegen Mädchenhandel und die Ausbeutung von Frauen gekämpft und sich für die Rechte von Frauen im öffentlichen Leben engagiert hatte. „Anderen helfen“ war nicht nur ihre Antwort auf die Frage, was sie mit dem Stimmrecht wolle, sondern auch die Devise ihrer Frauenbewegung.

Die Liturgie für den Gottesdienst war von der Evangelischen Frauenhilfe von Westfalen erarbeitet und vom Team des Kirchenkreises individuell umgesetzt worden. Die Feierstunde in der Stadtkirche war der einzige Gottesdienst zum Thema im Kirchenkreis. Ein wenig enttäuscht waren deshalb die Organisatorinnen, dass nur etwa 60 Frauen und Männer in die Stadtkirche gekommen waren.