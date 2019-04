Knapp vier Monate nach seiner Gründung organisiert der in Lengerich ansässige Verein „Aktion Würde und Gerechtigkeit“ am Freitag, 10. Mai, erstmals eine Veranstaltung. Dann heißt es ab 19 Uhr im Martin-Luther-Haus „Arbeitsausbeutung und Mietwucher kontra Integration – Was ist zu tun?“. Dabei sein wird laut Pressemitteilung unter anderem NRW-Arbeitsminister Karl-Josef Laumann ( CDU ).

Die Experten und sonstigen in dem Verein Engagierten haben sich zum Ziel gesetzt, Arbeitsmigranten speziell aus Ost- und Südosteuropa in deren Rechten zu stärken, um dazu beizutragen, dass Integration und Teilhabe gelingen. Aus Sicht von „Aktion Würde und Gerechtigkeit“ hapert es daran bislang oftmals. „Das deutsche Arbeitsrecht geht davon aus, dass die Durchsetzung von Arbeitnehmerrechten Sache des Beschäftigten ist. Das ist leider weit weg von der Wirklichkeit. Eine Unterstützung durch Betriebsräte oder Gewerkschaften wird vorausgesetzt. Bei mobilen Beschäftigten kommt diese Unterstützung aber gar nicht zum Tragen“, heißt es in einer Pressemitteilung.

Demnach können Arbeitsmigranten ihnen vorenthaltene Ansprüche kaum geltend machen. Sie hätten „begründete Angst vor dem Jobverlust und vor den Kosten eines Rechtsstreits“. Diese Situation und „die faktische Unmöglichkeit“, Arbeitnehmerrechte durchzusetzen, mache die Werkvertrags- und Leiharbeit so attraktiv für „gewissenlose Ausbeuter und Menschenhändler und so anfällig für Ausbeutung zum Beispiel in der Fleischindustrie, auf dem Bau oder in der Logistik“.

Der Verein „Aktion Würde und Gerechtigkeit“ fordert unter anderem, dass Arbeitsmigranten einen wirksamen Zugang zum Recht erhalten und Rechtsverletzungen verfolgt und geahndet werden. Der Verein will eigenen Angaben zufolge durch ein Netzwerk von Juristen und juristisch geschulten Ehrenamtlichen den Rechtsweg für Arbeitsmigranten leichter zugänglich machen. Das beginne damit, dass Anträge bei Gericht für Beratungshilfe und Prozesskostenhilfe übersetzt und Menschen, die kein Deutsch sprechen, bei der Antragstellung unterstützt werden. Juristische Beratung und Vertretung auch vor Gericht solle dadurch leichter zugänglich werden.