Frenetischer Beifall ist der Lohn

Es waren mehr als 350 Besucher, die trotz eines perfekten Apriltages am frühen Sonntagabend den Gang in die Gempt-Halle der Frischluft-Freizeitgestaltung vorzogen. Zumindest die meisten, wenn nicht sogar alle, dürften ihr Kommen nicht bedauert haben. Boten die Chorgemeinschaft Lengerich und das Akkordeonorchester „Tanzende Finger“ doch ein musikalisches Frühlings-Feuerwerk.

Der schon von früheren Auftritten des „Tanzenden Finger“ bekannte Moderator Dieter Deffert führte souverän und mit viel Charme und Witz durch das Programm. „Normalerweise halte ich Vorträge über künstliche Intelligenz“, so der studierte Mathematiker und Software-Entwickler über sich. Diesmal war es sein Job, aktuelle Hits sowie beliebte und bekannte Chor- und Orchesterstücke anzukündigen.

Der Chor, unter der Leitung von Ralf Junghöfer, eröffnete den Liederreigen mit einem Stück von Friedrich Smetana , „Chor der Landleute“ aus der Oper „Die verkaufte Braut“. „Oh du schöne Frühlingszeit,“ heißt es da passend zum Motto des Konzertes. Es folgte das Akkordeonorchester mit einem Stück von Gustav Peter aus dem Jahr 1894. „Erinnerung an Zirkus Renz“ – ein Werk, bei dem der Besucher, wenn er die Augen schloss, hätte meinen können, die Pferde durch die Manege traben zu hören. Die „Tanzenden Finger“, geleitet von ihrem Dirigenten Finn Niclas Scharf, feiern im kommenden Jahr ihr 40-jähriges Bestehen. Sie stellten einmal mehr unter Beweis, dass Akkordeonmusik viel mehr ist als das Spielen von Seemanns- und Schunkelliedern. Und wenn schon Seemannslieder, dann im derzeit so populärem Stil der Band Santiano, die in einem Medley gewürdigt wurde.

Konzert von Chorgemeinschaft und Akkordeonorchester 1/18 Mehr als 350 Zuschauer waren am Sonntag begeistert vom Konzert, das die Chorgemeinschaft Lengerich und das Akkordeonorchester „Tanzende Finger“ in der Gempt-Halle aufführten. Foto: Gernot Gierschner

Erstmals zur Aufführung kam das von Finn Niclas Scharf eigens für das Akkordeonorchester arrangierte „Hallelujah“ von Leonard Cohen. Den Gesangspart übernahm dabei Mezzoso-pranistin Talea Hurtig, die in Osnabrück klassischen Gesang studiert.

Sie faszinierte das Publikum auch bei dem Stück „Gabriellas Song“ aus dem Film „Wie im Himmel“, das sie als Solistin auf Schwedisch vortrug, mit ihrer klaren, berührenden Stimme. Einer ganz anderen Musikrichtung entspringen Schlager wie „Die kleine Kneipe“, bekannt gemacht durch Peter Alexander, geschrieben von Pierre Kartner – besser bekannt als Vadder Abraham mit den Schlümpfen. Aber wenn eine Sängergruppe wie die Chorgemeinschaft Lengerich sich eines solchen „Gassenhauers“ annimmt und in einer kraftvollen Mehrstimmigkeit vorträgt, wird deutlich, welche Musikalität und Tiefe in populären Stücke verborgen liegen kann. Das Publikum klatschte und sang begeistert mit. Ebenso wie beim „Griechischen Wein“ (Udo Jürgens) und Ralf Siegels „Moskau“, das 1979 überraschenderweise in Deutschland nicht über Platz drei hinauskam, in Australien aber die Nummer eins war, wie Moderator Dieter Deffert bemerkte.

Dass „Tanzende Finger“ auch flinke Finger, ja sogar rauchende Finger bedeuten können, stellten die Musiker des Orchesters bei mehreren Medleys (Neben Santiano Back to the 60‘s und Ennio Morricone) eindrucksvoll unter Beweis. Der Chor stellte sein Können besonders bei den stimmungsvollen Liedern wie „Träume von der Moldau“ (Friedrich Smetana) und einer Melodienfolge slawischer Volksweisen unter Beweis.

Zum Abschluss sang und spielte man gemeinsam den „Fliegermarsch“ aus der Operette „Der fliegende Rittmeister“. Es gab tosenden Applaus. Die Zuschauer erhoben sich von ihren Plätzen und forderten lautstark eine Zugabe. Nachdem die Künstler diesen Wunsch erfüllt hatten, verabschiedeten sie sich vom Publikum mit einem gesungenen „Auf Wiedersehen“.