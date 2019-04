Es gibt das volle Programm

Neuer Name und neues Konzept, aber viel Liebgewonnenes und Altbekanntes wird am kommenden Wochenende in Lengerich nach wie vor zu sehen und erleben sein. Frühjahrsmarkt war gestern, jetzt kommt der „Lengericher Lenz“.

24 Akteure und Initiativen aus Lengerich haben sich auf ein Gesamtkonzept verständigt. „Viele einzelne Bausteine und verschiedene Höhepunkte bilden eine runde, attraktive Veranstaltung. Die ganze Innenstadt ist eingebunden, und wir können hier vom einzigen mehrtägigen Event in der Stadt Lengerich sprechen“, sagt Carmen Altevogt von der Stadtsparkasse Lengerich.

Das örtliche Geldinstitut lädt am Samstag und Sonntag zur 24. Immobilia ein. Schwerpunktthema ist diesmal der Brandschutz. Des weiteren wird das Konzept „Wohnideen für Generationen in Lengerich“ vorgestellt. Auf großes Interesse dürfte auch die Präsentation einer Drohne stoßen, die es ermöglicht, die eigene Immobilie zu filmen und gegebenenfalls im Internet zu zeigen.

Die Schausteller laden bereits am Freitag ab 14 Uhr zum Gang über die Frühjahrskirmes ein. Rasantes, leckeres oder auch spannendes Vergnügen bieten 40 Fahrgeschäfte und Buden. Das Weindorf (im Bereich An der alten Seilerei) lockt mit rot- und weißen Tropfen und weiteren kulinarischen Angeboten. Dort spielt am Samstag ab 18 Uhr das Duo „Two for You“. Die Lengericher Autohäuser präsentieren, auf dem Weg hinunter zur Gempt-Halle, aktuelle Neuheiten und spezielle Sonderangebote.

Vor der Halle werden erstmals eine Reihe sogenannter Foodtrucks stehen und „Streetfood“ anbieten. Wie im Vorjahr sind auch die Lengericher Logistikunternehmen mit ihren großen Lkw vertreten, Mitarbeiter der Firmen geben einen Einblick in den Berufsalltag und die Ausbildungsmöglichkeiten in der Branche. Am Sonntag tritt dort zudem die Bochumer Gitarristin und Sängerin Ella M auf.

Auch die Ehrenamtlichen des Ortsverbandes Lengerich des Technischen Hilfswerks werden wieder präsent sein. Sie stellen ihr nagelneues Großfahrzeug vor und stellen in einer aufwendigen Vorführung die Menschenrettung aus Trümmern nach.

In der Gempt-Halle findet die Fitness- und Freizeitmesse statt, erstmals mit neuem Konzept unter Einbindung der Gesundheitsmesse. Acht Aussteller von der Polizei über den Heimatverein bis zur Praxis für holistische Kinesiologie werden vertreten sein. Besonders viel geboten wird zu E-Bikes und Pedelecs. So wird der Heimatverein am Samstag E-Bike-Testtouren anbieten. Die Polizei errichtet einen Parcours für E-Bikes und Händler Ernst Schröer bietet zum Saisonstart einen Check für E-Bikes an.

Der Frühlingsmarkt der Werbegemeinschaft Lengerich (WGL) bringt am Samstag und Sonntag mehr als 30 Aussteller rund um das Thema Garten, Pflanzen und Dekoration in die Lengericher Fußgängerzone. Auf dem Flohmarkt im Bereich zwischen Seilergasse und Wapakonetaplatz können kleine und große (ausschließlich private) Hobby-Händler ihre Waren anbieten und feilschen, was das Zeug hält. Die WGL verspricht für den verkaufsoffenen Sonntag: „Die Geschäfte werden ihre Kunden mit besonders attraktiven Rabatten sowie außergewöhnlichen Aktionen erfreuen.“

Mit im Lengericher-Lenz-Boot ist auch die Tourist-Information im Alten Rathaus. Sie öffnet am Samstag von 10 bis 18 Uhr und am Sonntag von 13 bis 18 Uhr.