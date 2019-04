Karin Heppner reicht es. Nach dem Motto „Mein Kühlschrank ist kein Ponyhof“ beschließen sie und ihre Freundinnen Lotte und Selma den Lebensmittelskandalen zu trotzen und zum Boykott der regionalen Fleisch- und Wursttheken aufzurufen. Mit ihrem grünen Protest machen sie auch vor ihren eigenen Familien keinen Halt. Und das verspricht, sehr unterhaltend zu werden – meint die Theatergruppe Wechte. Die studiert aktuell die Geschichte mit dem Titel „Lass die Sau raus!“ ein.

Die Komödie in drei Akten stammt aus der Feder von Andreas Wening und zeigt laut Pressemitteilung auf humorvolle Art und Weise, wozu Tratsch und Geheimnisse in einem Dorf führen können. Als nämlich Karins Mann von den Aktivitäten seiner Frau erfährt, ist er wenig begeistert. Das wiederum führt dazu, dass Karin beschließt, hinter dem Rücken der naiven Lotte und der militanten Selma, ihrem Gemahl mit der Haltung einer eigenen Sau entgegenzukommen. Der Versuch, diesen Schweine-Pakt geheim zu halten, führt zu zahlreichen Missverständnissen. So ist plötzlich die Rede von Zombiehasen, Auftragskillern, schweinischen Geliebten und das alles am liebsten in Lack und Leder.

Seit über 20 Jahren gibt es die Theatergruppe Wechte. Geleitet wird sie von Elke Biedenkap und Elke Hoffmeier, auf der Bühne agieren junge Laienschauspieler aus der Umgebung. Viele, wie beispielsweise Marina Biedenkap und Hendrik Scholta – sie spielen in Lass die Sau raus!“ das Ehepaar Heppner – sind seit Langem dabei. Das Stück feiert am Samstag, 11. Mai, ab 19 Uhr in der Historischen Gaststätte Franz in Brochterbeck Premiere. Eintrittskarten gibt es im Vorverkauf für acht Euro, ermäßigt sechs Euro, in der Gaststätte Franz und in der Conrad-Apotheke in Brochterbeck. Darüber hinaus ist eine Reservierung bei Elke Biedenkap ( ✆ 0 54 82/ 82 224) oder Elke Hoffmeier ( ✆ 0 54 82/12 72) möglich.