Mit ihrer ablehnenden Haltung zur geplanten Gestaltung des sogenannten Lengerich-Fensters haben die Grünen am Dienstagabend am Ende allein dagestanden. Gegen ihre vier Stimmen votierte der Stadtrat für einen Entwurf, in dem kachelartig 18 verschiedene Motive zu einer großen Gesamtdarstellung zusammengefasst werden ( WN , 30. März). „Kleinkariert“, nannte diese Entscheidung die grüne Fraktionsvorsitzende Anne Engelhardt .

Die Fotos, auf denen allesamt Motive aus der Stadt zu sehen sind, sollen als Folie aufgebracht das große Fenster an der Südseite des „Neuen Markt-Karrees“ zieren. Gemacht hat die Bilder Sabine Braungart , Fotografin aus Brochterbeck. Von ihr lagen ursprünglich mehrere verschiedene Ideen vor. In Ausschussberatungen einigte sich die Politik mehrheitlich auf die nun abgesegnete Lösung.

Allerdings in einer noch einmal etwas veränderten Version. Nachdem bereits nachträglich die Knemühle Eingang gefunden hat, um auch ein Foto aus Hohne im Lengerich-Fenster zu „verewigen“ – grundsätzlich kann das Fenster jederzeit neu gestaltet werden –, wurde nun auf Vorschlag der CDU auch noch die St.-Margareta-Kirche mit ihrem markanten Zwiebelturm aufgenommen. Dafür fällt ein Foto, das einen Jakobsweg-Wegweiser auf dem Rathausplatz zeigt, raus.

Somit gibt es nun eine Motivansammlung der üblichen Verdächtigen im Lengerich-Fenster: vom Römer über Stadtkirche und Gempt-Halle bis zur LWL-Kapelle und zum Canyon. Diese Entscheidung trage keineswegs dazu bei, dass sich die Bürger der Stadt stärker mit Lengerich identifizieren, schlussfolgerte Anne Engelhardt kritisch, ohne damit bei den anderen Fraktionen Gehör zu finden.

Bereits in den Beratungen zuvor hatte sich die Lokalpolitik gegen die Idee ausgesprochen, die Lengericher über die Gestaltung entscheiden zu lassen. So wurde der Gedanke, über die WN dazu aufzurufen, mit dem Hinweis verworfen, dass damit nicht alle Bürger erreicht würden. Zudem, merkte Björn Schilling (SPD) im Hauptausschuss in der vergangenen Woche an, wäre es sicher nicht glücklich, wirklich wichtige kommunale Entscheidungen ohne solche Möglichkeiten der Einflussnahme allein durch die Lokalpolitik entscheiden zu lassen, bei einer eher zweitrangigen Frage wie dem Lengerich-Fenster dann aber plötzlich eine solche Gelegenheit zu schaffen.