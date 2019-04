Dass in Lengerich möglicherweise einmal Osterfeuer verboten werden könnten, wie es beispielsweise in Norderstedt derzeit diskutiert wird, diese Gefahr besteht ganz gewiss nicht. Dafür zeigt sich Martin Po­grifke, Leiter des Fachdienstes Sicherheit und Ordnung, viel zu gelassen, wenn er die Bilanz früherer Jahre zieht. Was die Einhaltung der Regeln betrifft, die für Osterfeuer gelten, „habe ich nichts zu beanstanden“, erklärt Pogrifke auf Anfrage.

Insgesamt neun Osterfeuer haben Vereine, Kirchengemeinden und andere Organisationen ihm zufolge bislang beim Ordnungsamt angemeldet.

In der 78 000-Einwohner-Stadt Norderstedt im Süden Schleswig-Holsteins sehen die Grünen die Reinhaltung der Luft derweil durch die brennenden Haufen gefährdet. Sie fordern deshalb ein Verbot. In Lengerich, davon ist Pogrifke überzeugt, würde in der Regel kein schädliches Brennmaterial verheizt. Natürlich, ergänzt er, hänge der Grad der Luftverschmutzung aber auch von der jeweiligen Wetterlage ab.

So ziehen die Rauchschwaden bei Wind natürlich leichter ab, als bei diesigem Wetter und tief hängenden Wolken.

Auch beim Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz Nordrhein-Westfalen blickt man vergleichsweise gelassen auf die österlichen Brauchtumsveranstaltungen. Natürlich, sagt Pressesprecherin Birgit Kaiser de Garcia, steige dabei die Belastung durch Feinstaub und Kohlenmonoxid. Dies allerdings in einem durchaus vertretbaren Rahmen.

Größeren Handlungsbedarf sieht Kaiser de Garcia demgegenüber, wenn es um den Schutz von Tieren geht. Damit brütende Vögel, Igel, Hasen, Kaninchen und andere Kleintiere, die die Haufen als Versteck oder Nistmöglichkeit nutzen, nicht in den Flammen unkommen, sollte das Holz kurz vor dem Anzünden umgeschichtet werden, betont die Sprecherin.

Auch beim Brennmaterial selbst, darauf weist Pogrifke hin, müssten bestimmte Regeln eingehalten werden. So darf ausschließlich naturbelassenes Holz sowie von Blättern befreiter Baum- und Strauchschnitt abgebrannt werden. Um die Rauchentwicklung möglichst gering zu halten, sollte das Holz außerdem möglichst trocken sein.

Weil die Verwaltung zuletzt wenig bis gar nichts zu beanstanden hatte, hätte er in den vergangenen Jahren auch keine Kontrollen veranlasst, sagt Pogrifke. Ob die Veranstalter auch in diesem Jahr nicht mit unangemeldeten Besuchen rechnen müssen, das ließ der Leiter Fachdienst Sicherheit und Ordnung allerdings offen.