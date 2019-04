Ein Besuch des Deutschen Bundestages gehört bei Klassenfahrten nach Berlin für die Bodelschwingh-Realschule zum festen Programm. Bei der jüngsten Tour war es etwas anders. Neben dem obligatorischen Besuch der Glaskuppel war ein Gespräch mit der aus Brochterbeck stammenden Bundesministerin für Bildung und Forschung, Anja Karliczek ( CDU ), geplant, heißt es in einem Bericht der Schule.

Im Verwaltungsgebäude an der Spree ging es, statt in den üblichen Vortragsraum, in die Bibliothek des Bundesministeriums. „Hier ist es doch viel gemütlicher“, meinte Anja Karliczek und führte die 14 Schülerinnen und Schüler durch die Gänge bis zur Leseecke ihrer Wahl. Dort machte es sich die Gruppe gemütlich und plauderte mit der Ministerin über ihre Aufgaben in Berlin.

Computer im Unterricht, eBooks, Digitalisierung, Uploadfilter, Ausbildungs-Chancen – die Realschüler und ihre Lehrerin Nilgün Özkan zeigten sich gut vorbereitet, diskutierten engagiert und boten der Politikerin reichlich Paroli, schreibt die Realschule. „Die Digitalisierung in der Schul- und Arbeitswelt kommt“, sagte die CDU-Politikerin. „Jetzt müssen wir die Schulen gut ausrüsten und dafür sorgen, dass die Unterrichtsinhalte auf die neuen Medien angepasst werden“, erklärte sie.

Nach ihrer Einschätzung werde die Arbeit künftig noch komplexer und diese Arbeitswelt müsse gestaltet werden. „Arbeitsmarktforscher schätzen, dass bis 2025 ungefähr 1,3 Millionen Arbeitsplätze wegfallen. Im gleichen Zeitraum sollen aber 2,1 Millionen neue Arbeitsplätze entstehen“, erläuterte die Ministerin. Umso wichtiger sei, dass die junge Generation sich mit anderen, höheren Anforderungen vertraut mache.

„Wir brauchen Eure Generation für die Welt von morgen. Wir brauchen gute Ingenieure, Techniker, Handwerker, Dienstleister und Weltverbesserer. Dafür ist die beste Schulbildung notwendig“, ermunterte sie die Bodelschwingh-Schüler, neugierig auf neue Berufsfelder zu sein.