Ob der Schnee am Samstag symptomatisch war für die Kälte am Immobilienmarkt? Diese Frage, sagte Sparkassenvorstand Achim Glörfeld bei der Eröffnung der Immobilia, möge sich jeder Besucher selbst beantworten. Die Immobilien- und Finanzierungsexperten des S Immobilienservice könnten Interessenten zweifellos ein attraktives Immobilienangebot machen. Gleichwohl halte das Angebot nicht Schritt mit der riesigen Nachfrage.

25 Neubau-Anträge sind im vergangenen Jahr in Lengerich gestellt worden, 14 davon für Häuser im Baugebiet Quartier L. Das jedoch ist voll. Momentan können keine Bauplätze in der Stadt angeboten werden. „Es ist extrem wichtig, dass wir schnell neues Bauland bekommen“, betonte Glörfeld gerade hinsichtlich dessen, dass es „eine neue Lust am Wohnen auf dem Land gibt“.

Bürgermeister Wilhelm Möhrke wollte dem nicht widersprechen, bekräftigte aber auch, dass der Stadt wie der Landesregierung an einer Innen- vor weiteren Außenverdichtung gelegen sei. 300 Eigentumswohnungen hätten 2018 in der Stadt gebaut werden können, sei es nicht zu Verzögerungen gekommen. Nichtsdestotrotz arbeite die Stadt daran, für drei Areale, die sich in privater Hand befinden, noch in diesem Jahr Bau- und Planungsrecht zu schaffen.

Und bis dahin? „Die Baukosten sind um fünf Prozent gestiegen“, sagt Glörfeld. Der Gutachterausschuss des Kreises habe zudem eine Preisentwicklung für Bauland um 6,3 Prozent ausgemacht. „Mit weiteren Steigerungen ist zu rechnen.“ Eine Tatsache, die angesichts der Enge des Marktes auch für Gebrauchtimmobilien gilt.