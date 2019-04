Die Mannschaft vom Schützenverein Exterheide hat am Sonntag beim ersten Durchgang zur Lengericher Stadtmeisterschaft das beste Ergebnis erzielt. Beim Kleinkaliberschießen errang das Team 189 Ringe. Als vierter Starter des Tages holte sich Carsten Frömberg mit 50 Ringen das Traumergebnis eines jeden Schützen. Das gelang auch Andreas Rother (Exterheide), allerdings erst nach Wertung mit Schusslochprüfer.

Aldrup ist neben Antrup und Exterheide einer der Vereine, die regelmäßig auf dem Stand an der Kronenburg ihre Übungsabende abhalten. Somit bauten drei Mannschaften auf ihren Heimvorteil. Vizemeister Vortlage ging als zweites an den Start. Mit 179 Ringen wurden ein Ergebnis erzielt, das es im zweiten Durchgang schwer machen dürfte, noch in die Entscheidung um den Gesamtsieg einzugreifen. Folgend schoss Hohne Ost 175 Ringe, jedoch ohne Streicher, wie es in einer Pressemitteilung heißt. Als letzte Mannschaft vor der Mittagspause versuchte Antrup seinen Heimvorteil zu nutzen. 181 Ringe standen am Ende als Ergebnis. Erst die am Nachmittag folgenden Schützen aus Intrup, Exterheide oder auch Wechte legten die Messlatte dann höher.

Dabei setzte die Intruper-Niederlengericher mit 185 Ringen zwischenzeitlich die Bestmarke. Die Frage, die sich vielen Schützenfestellte, lautete: Würde die 190er-Marke noch geknackt? Exterheide kam dem mit 189 Ringen sehr nahe und setzte sich an die Spitze – Heimvorteil genutzt. Als letztes waren die Titelverteidiger aus Wechte gefordert. Auch sie schafften nicht die 190, aber mit 186 Ringen immerhin das zweitbeste Tagesergebnis. Wer letztendlich Stadtmeister wird, entscheidet sich am 22. September, wenn der zweite Durchgang ansteht, das Liegendschießen. Arndt Kröner, Vorsitzender des Lengericher Schützenbundes, erwartet dann einen spannenden Wettkampf – sowohl in Bezug auf den Mannschafts- als auch auf den Einzeltitel.

Lob gab es für die Organisatoren durch den Schützenverein Aldrup. Dessen Organisation sei perfekt gewesen. Nun geht es nach Hohne-Niedermark, wo die Setteler Schützen für die Planung zuständig sein werden.