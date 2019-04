Bereits zum achten Mal veranstalten die Oldtimerfreunde Wechte am 1. Mai ein großes Oldtimertreffen. Viele Oldtimerclubs und Treckerfreunde aus nah und fern werden mit ihren Traktoren und Gespannen auf dem Gelände am Arelmanns Weg 12 erwartet. Die Veranstaltung ist aber auch bei Mai-Ausflügler aller Generationen ein beliebtes Ziel oder dient als Zwischenstation. Beginn ist um 10 Uhr.

Einige Treckerfahrer werden bereits am Montag, 29. April, mit Wohnwagen anreisen und ein Fahrerlager einrichten. Anmeldeschluss dafür ist am Donnerstag, 25. April, heißt es von den Organisatoren. Am Veranstaltungstag wird ab 11 Uhr eine einstündige Ausfahrt durch Wechte und Umgebung unternommen.

Die Küche kann bei all jenen, die das Oldtimertreffen besuchen, kalt bleiben. Ab mittags gibt es eine deftige Erbsensuppe aus der Gulaschkanone und Spanferkel vom Grill. Zudem werden eine Cafeteria mit selbst gebackenem Kuchen sowie Imbissstände mit Bratwurst, Currywurst, Pommes und Getränke eingerichtet.

Circa 200 Traktoren, Landmaschinen, Motorräder und betagte Autos, Aussteller mit moderner Landtechnik und Produkten aus der Region sowie einige Verkaufsstände mit alten und neuen Werkzeugen werden am 1. Mai präsentiert, kündigen die Oldtimerfreunde an. Unter den ausgestellten Fahrzeugen wird auch die alte Tecklenburger Postkutsche sein, die ab und an Touren mit Gästen unternimmt. Für die Kinder wird es wieder verschiedene Spielmöglichkeiten geben, darunter eine Hüpfburg und eine Strohburg.

Am Samstag, 27. April, richten die Oldtimerfreunde Wechte ab 19 Uhr einen Maibaum am Arelmanns Weg 12 und laden dazu ebenfalls alle Interessierten ein. Beim Maibaumrichten wird auch für Bewirtung gesorgt sein, dann mit Imbiss-Speisen und Getränken.