Wenn allein der Moment zählt

Am 6. Juli laden die Abiturienten des Hannah-Arendt-Gymnasiums zum großen Abschlussball ein. Ein Event, zu dem rund 850 Gäste erwartet werden und um den ein ganz schöner Hype gemacht wird, wie Marlene Mackus und Matthias Hilgemann im Gespräch mit WN-Redakteurin Katja Niemeyer berichten.

Mackus: Das Grundgerüst steht. Jetzt geht es in die Detailplanung.

Hilgemann: Die wichtigsten Dinge sind bestellt, einiges fehlt aber noch. Das Dekorationsmaterial etwa.

Mackus: Zurzeit konzentrieren wir uns ohnehin erst einmal auf die anstehenden Abi-Prüfungen. Das hat Priorität.

Wie lautet das Abi-Motto Ihres Jahrganges?

Hilgemann: „Westminster Abi, Krönung nach 12 Jahren“.

. . . in Anlehnung an Westminster Abbey, die berühmte Kirche in London, in der traditionell die Könige und Königinnen von England gekrönt werden.

Hilgemann: Ja, ein Motto soll einen gewissen Wortwitz enthalten. Wir hatten zuvor verschiedene Vorschläge gemacht – „Abi­tour, in 12 Jahren um die Welt“ zum Beispiel – und diese dann – ganz demokratisch – online zur Abstimmung gestellt. Für das Westminster-Motto hatten die meisten gestimmt.

Ein wahrlich königliches Motto . . .

Hilgemann: Deko, Setting und der Style der Menü- und Einladungskarten sind in den Farben Grau, Gold und Weiß gehalten. Eben auf eine Adelsgesellschaft ausgerichtet.

Seit wann stecken Sie in den Planungen?

Mackus: Seit dem Sommer 2017, also mit Beginn des ersten Halbjahres der 11. Jahrgangsstufe. Zu Anfang haben wir erst einmal Komitees für die unterschiedlichen Bereiche gebildet, das Finanz-Komitee zum Beispiel, das Abi-Buch-Komitee und das Motto-Tage-Komitee. Insgesamt elf Gruppen treffen sich seither regelmäßig. Es gibt keinen Schüler, der nicht aktiv ist.

Was hat es mit den Motto-Tagen auf sich?

Mackus: Während einer Motto-Woche steht jeder Tag unter einer anderen Überschrift. Heute zum Beispiel tragen alle ihren Abi-Pulli. An einem anderen Schultag sind wir in Abendgarderobe zum Unterricht gekommen. Da haben wir dann auch gleich die Fotos machen lassen für die Ball-Eintrittskarten. Bis zum Abi kommen wir an insgesamt 18 Tagen unter einem bestimmten Motto zur Schule.

Angesichts des enormen Aufwandes scheint das Abitur beziehungsweise der Abi-Ball eine enorme Bedeutung für Sie zu haben.

Hilgemann: In der Tat. Es ist der Abschluss nach zwölf Jahren Schule. Das ist eine sehr lange Zeit für uns, schließlich sind wir noch nicht so alt. Und dieser Abschluss soll uns noch möglichst lange in Erinnerung bleiben.

Mackus: Das ist wirklich eine unfassbar lange Zeit, in der wir zu einer echten Gemeinschaft zusammengewachsen sind und in der wir so viel erlebt haben. Klar: Manchmal haben wir die Schule verflucht. Aber letztendlich waren wir jeden Tag hier. Das müssen wir gebührend feiern.

Hilgemann: Fest steht: Die Zeit hat uns geprägt fürs Leben.

Wie finanzieren Sie den Abi-Ball?

Mackus: Dafür sind das Party-Komitee und das Aktionswoche-Komitee zuständig. Das hat zum Beispiel Partys organisiert, Kuchen gebacken und Deko-Artikel gebastelt. Die Erlöse fließen dann in unsere gemeinsame Kasse.

Wie groß ist Ihr Budget?

Hilgemann: Wir gehen davon aus, dass wir rund 15 000 Euro benötigen.

Wie lautet der Dress-Code?

Mackus: Wir Mädchen tragen lange Abendkleider. Das ist kein „Muss“, aber Trend. Für die Zeugnisvergabe benötigen wir noch ein weiteres, in dem Fall aber kurzes Kleid, alternativ einen Jump-Suit (Anm. d. Red.: Hosenanzug). Manche von uns haben sogar schon einen Friseurtermin gemacht. Ich muss zugeben, da wird schon ein ganz schöner Hype raus gemacht.

. . . und was tragen die Männer?

Hilgemann: Wir haben es da, glaube ich, etwas leichter: Anzug und Krawatte.

Mackus: Es ist schon so, dass wir Mädchen mit unserem Outfit überraschen wollen. Wir wollen begutachtet werden. Für den Fall, dass zwei Mädels das gleiche Kleid anhaben, könnte schon ein Zickenkrieg ausbrechen. Deshalb haben viele von uns ein Foto von ihrem Kleid in eine Whats-app-Gruppe gestellt.

Das hört sich kostspielig an.

Mackus: . . . ist es auch. Für uns zählt aber nur der Moment.