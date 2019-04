Am Sonntag, 28. April, lädt die Altertumskommission für Westfalen zum fünften Mal zum europäischen „Tag der Megalithik“ ein. Im Mittelpunkt dieses Aktionstages, initiiert durch den Verein Megalithic Routes, stehen Großsteingräber, die vor rund 5000 Jahren von jungsteinzeitlichen Menschen errichtet wurden.

Zwischen 10 und 17 Uhr heißt die Altertumskommission für Westfalen zusammen mit ihren Partnern Besucher am Großsteingrab in Wechte, An der Papiermühle 12, willkommen. Es gibt zahlreiche Aktionen, bei denen die Besucher aktiv werden und sich über das Großsteingrab und die Jungsteinzeit informieren lassen können, so die Organisatoren.

Bei Archäologin Dr. Claudia Siemann besteht beispielsweise die Möglichkeit, Keramikgefäße nach jungsteinzeitlichem Vorbild zu töpfern und gleichzeitig Spannendes über deren Verwendung und Herstellung zu erfahren. Die Altertumskommission bietet zudem die Gelegenheit, nach Vorbildern, die im Lengericher Großsteingrab gefunden wurden, eigenen Schmuck herzustellen.

Es warten aber auch noch weitere Programmpunkte auf die Besucher: Um 14 Uhr öffnet das „World Café“, betreut von der Arbeitsstelle für Forschungstransfer unter Leitung von Dr. Wilhelm Bauhus von der Universität Münster. Die lockere Diskussionsrunde mit Kaffee und Kuchen lädt zum Diskurs rund um das Großsteingrab ein.

Neben den Mitmach-Aktionen stehen die Archäologen der Altertumskommission und der LWL-Archäologie für Westfalen Rede und Antwort zu Fragen rund um die Zeit vor über 5000 Jahren und wie es möglich ist, heute so vieles über diesen lange vergangenen Teil der Menschheitsgeschichte direkt vor der Haustür herauszufinden. Dr. Kerstin Schierhold und Dr. Bernhard Stapel haben einiges Neues zu dem Megalithgrab zusammengetragen und geben in Führungen um 10.30 Uhr, 13.30 Uhr und 16 Uhr ausführlich Auskunft. Unterstützung bekommen sie dabei von Dr. Tobias Fischer vom Naturpark Terra-Vita, der Wissenswertes über die geologische Herkunft der großen Steine zu berichten hat.

Zum ersten Mal wird es in diesem Jahr auch Führungen für Kinder geben. Archäologin Catrin Becker von der Altertumskommission wird gemeinsam mit den jungen Gästen um 11 Uhr und 14 Uhr das Großsteingrab erkunden und herausfinden, wie die Menschen, die an dieser Stelle bestattet wurden, damals lebten.

An ihrem Informationsstand präsentiert die Altertumskommission einen Film mit einer 3D-Aufnahme des Großsteingrabes. Beispielhaft zeigt Experte Leo Klinke daran, wie modernste Technik in der Archäologie ihre Anwendung findet und Grundlage für weitere Forschungen sein kann.

Der Eintritt ist frei.