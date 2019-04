Die Umsätze, die von Lengericher Unternehmen erwirtschaftet wurden, sind innerhalb eines Jahrzehnts um fast eine Milliarde Euro gestiegen. Das entspricht einem Plus von circa 78 Prozent, wie Daten des statistischen Landesamts IT-NRW belegen.

Demnach wurde 2017 – das sind die jüngsten Zahlen, die vorliegen – ein Wert von circa 2,22 Milliarden Euro erzielt. 2007 waren es lediglich 1,25 Milliarden Euro. Im Zuge der globalen Finanzkrise sanken die Umsätze 2009 vorübergehend sogar auf 1,08 Milliarden Euro. Danach ging es teils steil bergauf. Lediglich für 2012 verzeichnen die Statistiker noch einmal ein kleines Minus von 0,2 Prozent. Besonders groß fielen die Zuwächse 2010 (+18,3 Prozent) und 2013 (+23,3 Prozent) aus. 2016 und 2017 waren es 5,2 beziehungsweise sechs Prozent.

Die Zahl der umsatzsteuerpflichtigen Firmen blieb im Zehn-Jahres-Vergleich hingegen nahezu konstant; 2007 gab es 683, 2017 685. Zwischenzeitlich registrierten die Statistiker nur 649 (2009).

Beim Vergleich mit Nachbarkommunen fällt auf, dass dort, anders als in Lengerich, die Zahl der Betriebe in zum Teil erheblichem Maß zugenommen hat. in Ladbergen waren es 2007 265, zehn Jahre später 295, in Lienen ging es von 313 auf 355 hoch, in Tecklenburg von 314 auf 331 und in Ibbenbüren von 1548 auf 1659.

In Sachen Umsatzentwicklung kann aber nur Tecklenburg Lengerich das Wasser mehr als reichen. Dort, so IT-NRW, gab es ein Plus von über 161 Prozent – von etwa 258 Millionen Euro auf fast 675 Millionen Euro. In Ladbergen stieg dieser Wert um circa 51 Prozent (203 Millionen Euro auf 307 Millionen Euro), in Lienen um 25,6 Prozent (199 Millionen Euro auf 250 Millionen Euro) und in Ibbenbüren um 39,3 Prozent (1,5 Milliarden Euro auf 2,09 Milliarden Euro).