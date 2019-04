Wird die SPD wieder stärkste Kraft?

Am Mittwoch stand ein recht einsam wirkender Vertreter der Linken in der Altstadt. Der Versuch, für seine Partei zu werben, schien auf nur begrenztes Interesse der Passanten zu stoßen. Und auch andernorts ist in Lengerich eher wenig davon zu sehen, dass am 26. Mai die Europawahl ansteht. Dabei wird dem Urnengang angesichts des Aufstiegs vor allem rechter Populisten in vielen Ländern von nicht wenigen Beobachtern eine besondere Bedeutung zugeschrieben. Zudem dürfte die Stimmenabgabe für die bundesdeutsche Parteienlandschaft von durchaus erheblichem Gewicht sein, wo die SPD seit Langem in der Krise steckt und die Grünen sich scheinbar im Dauerhöhenflug befinden.

Bei den bisherigen Wahlen zum EU-Parlament – acht gab es in den vergangenen 40 Jahren – haben die Sozialdemokraten in Lengerich meist das beste Ergebnis eingefahren. Den Spitzenwert erreichte die Partei gleich beim ersten Mal mit 53,7 Prozent. Zehn Jahre später gelang nochmals der Sprung über die 50-Prozent-Marke. Großen Grund zur Freude hatte die SPD in Lengerich zudem vor fünf Jahren: Nachdem man zuvor zwei Mal in Folge unter 35 Prozent gelandet war, machten 2014 immerhin wieder 41,8 Prozent der Wähler ihr Kreuzchen bei den Sozialdemokraten.

Die CDU wurde zwei Mal bei den EU-Wahlen zur stärksten Partei in Lengerich. 2004 gelang das mit 40,8 Prozent, fünf Jahre später reichten dafür 34,8 Prozent. Einmal, nämlich 1989, rutschte die Union mit 28,8 Prozent unter die 30-Prozent-Marke.

Für die Grünen fiel der Start zu den Europawahlen 1979 eher mager, es reichte in Lengerich gerade einmal für 2,6 Prozent. Allerdings steckte die „Öko“-Partei da noch in den Kinderschuhen. In der Folge steigerte sich die Zustimmung an den Urnen bis auf den Spitzenwert 10,3 Prozent (1994).

Die FDP fuhr ihr bisher besten Ergebnis mit 12,1 Prozent in Lengerich 2009 ein. Es war das einzige Mal, dass die Liberalen zweistellig wurden. Dem Höhenflug folgte 2014 der jähe Absturz auf 3,8 Prozent. Das war der schlechteste Wert seit 1979.

Das Interesse der Lengericher an der Wahl zum EU-Parlament hat nahezu kontinuierlich abgenommen. Innerhalb von 30 Jahren (1979 bis 2009) sank die Beteiligung um gut 35 Prozent – von 65,7 auf 42,6. Dass es 2014 immerhin wieder 51,4 Prozent waren, dürfte damit zusammenhängen, dass parallel auch noch Kommunalwahlen stattfanden.

Ob die mäßige Neugierde am Mittwoch auf das, was die Linke zu Europa zu sagen haben, auch ein Indiz dafür ist, dass die Partei in Lengerich wird wenig holen können, muss sich in gut vier Wochen zeigen. Für große Sprünge in der Stadt reichte es bislang jedenfalls nicht. 2014 und 2009 gaben jeweils 4,2 Prozent der Wähler ihre Stimme den Linken. 1994 trat die erstmals bei Europa-Wahlen in Lengerich an. Da reichte es sogar nur für 0,3 Prozent.