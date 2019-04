Andrea Telljohann freute sich schon, bevor überhaupt der offizielle Startschuss für die Aktion der Verdi-Betriebsgruppe an der LWL-Klinik gefallen war. Die Personalratsvorsitzende und ihre Mitstreiter sammelten am Donnerstag Unterschriften für den sogenannten Olympischen Brief. Hinter dem steht ein Zusammenschluss von mehr als 20 Bündnissen deutschlandweit, die sich für eine bessere Personalausstattung in Krankenhäusern stark machen. Um 12 Uhr sollte damit in Lengerich begonnen werden, um 11.55 Uhr stand bereits die Küchenmannschaft der LWL-Kantine an, um einen Namen nach dem anderen auf eine lange Liste zu setzen.

Politik und Krankenkassen, so Telljohann, würden bald über die Zukunft des Abrechnungssystems für Krankenhäuser beraten. Darunter falle dann auch eine psychiatrische Einrichtung wie die LWL-Klinik Lengerich mit ihren auf die verschiedenen Standorte verteilten insgesamt fast 1100 Beschäftigten.

Quer durch alle Bereiche – von der Pflege über die Verwaltung bis hin in den technischen Bereich – sei die knappe Personalausstattung ein „Dauerthema“. Das Problem werde auch von der Betriebsleitung gesehen, die die Briefaktion ebenfalls unterstützt habe. Ändern lasse sich das nur durch eine bessere finanzielle Ausstattung, fährt die Personalratsvorsitzende fort. „Wir haben die Hoffnung, dass das klappt.“ Einen Beitrag könnten dazu die Hunderte Unterschriften leisten, die in Lengerich gesammelt wurden.

Der Olympische Brief geht nun weiter nach Düsseldorf an das dortige Bündnis für mehr Personal in Krankenhäusern. Am 5. Juni soll das Schriftstück mit den gesammelten Unterschriften Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) übergeben werden. Der tagt dann mit seinen Kollegen aus den Ländern in Leipzig.