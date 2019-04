Gefühlt über dem Schnitt

Selbst eingefleischte Lengericher müssen in sich gehen und in Ruhe überlegen: Sicher, Friseure gibt es in der Innenstadt einige. Aber sie alle aus dem Gedächtnis heraus benennen, das ist eine haarige Sache, die selbst City-Kenner fordert. Zumal die Szene in Bewegung ist. Vor einiger Zeit schloss der Salon am Kirchplatz, in Kürze soll aber schon wieder ein weiterer an der Münsterstraße eröffnen. Ist das normal in Zeiten, in denen der Zentralverband des Deutschen Handwerks mitteilt, dass andere klassische Betriebe – Bäcker und Fleischer – reihenweise verschwinden (WN, 24. April)?

Ob die elf Friseurgeschäfte, die in zentraler Lage in Lengerich betrieben werden (zwei am Bodelschwingh-Platz, mit dem neuen drei an der Münsterstraße, einer im Seniorenzentrum Gempt und fünf an der Bahnhofstraße bis zur Ladberger Straße) und manchmal nur wenige Meter auseinanderliegen, zu viel sind oder nicht, will Vera von Dietlein nicht beurteilen. Die Pressesprecherin der Handwerkskammer (HWK) Münster sagt, es sei nicht Aufgabe ihres Hauses als Wettbewerbshüter aufzutreten. Wer einen guten Geschäftsplan aufstelle und ein tolles Konzept habe, der könne auch mit einem neuen Salon in einem an sich gesättigten Markt Erfolg haben, meint sie.

Zahlen der Kammer besagen zudem, dass das Gefühl, es gibt mehr als genug Friseure in Lengerich, sowohl mit Blick auf andere Kommunen als auch im Vergleich zur jüngeren Vergangenheit nicht unbedingt gestärkt wird. Die Statistik der HWK besagt, dass es 2018 in der Stadt 17 Betriebe gab, 2008 15, also nur zwei weniger. Im gesamten Kammerbezirk stieg sie im selben Zeitraum um acht Prozent von 1203 auf 1296. Und die Dichte lag im vergangenen Jahr mit 0,75 Betrieben pro 1000 Einwohner in Lengerich niedriger als beispielsweise in Tecklenburg, wo 0,88 Salons auf 1000 Bürger kamen.

Dennoch stellt sich die Frage, warum es bei Friseuren offenkundig anders aussieht als bei Bäckern und Fleischern – zumindest was die Zahl der Geschäfte angeht. Vera von Dietlein nennt als eine mögliche Erklärung das niedrige Gehaltsniveau. „Wer als Angestellter gerade einmal den Mindestlohn verdient, macht sich selbstständig, weil er glaubt, dann mehr Geld zu haben.“ Die HWK-Sprecherin betont dabei, dass es natürlich auch viele Salons gebe, in denen die Chefs deutlich mehr als das gesetzliche Minimum zahlen und auch berufliche Perspektiven bieten.

Dass ein eigenes Geschäft nicht automatisch gleichzusetzen ist mit viel Geld, das in die eigene Tasche fließt, wird bei den Umsätzen deutlich. Die lagen im Kammerbezirk 2018 im Durchschnitt bei knapp 90 000 Euro pro Friseur-Geschäft. Miete, Gehälter für Angestellte und alle weiteren Kosten gehen davon noch ab.

Zudem habe das Gewerbe wie viele andere mit Nachwuchs- und Fachkräftemangel zu kämpfen, stellt Vera von Dietlein weiter fest. Auch diese Aussage untermauert sie mit einer Statistik. Demnach sank die Zahl der Auszubildenden im Gebiet der Handwerkskammer Münster von 759 im Jahr 2008 auf 470 im vergangenen Jahr. Ein Minus von 38 Prozent.

Fakten, die darauf schließen lassen, dass es auch in Zukunft nicht einfach sein wird, den Überblick über die lokale Friseurbranche zu behalten.