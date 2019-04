Vier Jahre sind seit der offiziellen Eröffnung des DRK-Kleidershops in Lengerich bereits vergangen. Eine Zeit, in der eine Menge geschehen ist, berichten die beiden Leiterinnen Maria Wesendrup und Tanja Harte-Dabic .

Begonnen hatte alles im Jahr 2015 mit dem leerstehenden Ladenlokal an der Adresse Altstadt 3 (das Geschäft liegt an der Wielandstraße). Laut Tanja Harte-Dabic musste viel Zeit und Liebe in die 400 Quadratmeter große Örtlichkeit investiert werden, damit es den Charme bekam, den es nach wie vor zu einem Anziehungspunkt macht. „Es ist uns wichtig, dass sich wirklich jeder Kunde hier wohl fühlt und gerne wiederkommt.“ Ein Dauerbrenner sind ihren Worten zufolge die einmal im Monat stattfindenden Aktionswochen, während der täglich wechselnde Artikel um 50 Prozent reduziert sind.

Kunden des Kleidershops kommen sogar aus Münster und Dortmund, erzählen Maria Wesendrup und Tanja Harte-Dabic. Aber auch im Einzugsgebiet von Lengerich hat sich der Kleidershop im Laufe der vier Jahre offenbar etabliert. Wesendrup erinnert sich in diesem Zusammenhang an den Wasserschaden vor zwei Jahren, der zu einer dreimonatigen Schließung führte: „In Lengerich wurden wir fast täglich angesprochen, ob und wann der Kleidershop wieder öffnet. Da haben wir gemerkt, wie viele schon auf den Kleidershop zählen.“

Rückblickend hat sich in den vier Jahre vor allem der strukturelle Aufbau innerhalb des Kleidershops weiterentwickelt, heißt es in einer Pressemitteilung des DRK-Kreisverbandes. So gibt es aktuell eine Kinder-, Damen- und Herrenabteilung und einen Bereich für Spielwaren. Und auch das Lager des Kleidershops bietet viel Staufläche und feste Arbeitsflächen für die Annahme, das Sortieren und Auszeichnen der Ware. Ohne die vielen Ehrenamtlichen wäre das alles so nicht machbar, betont Maria Wesendrup.

Das gesamte Team besteht aktuell aus 17 ehrenamtlichen Helferinnen. Und Verstärkung wird immer gesucht: „Wir freuen uns natürlich immer über zusätzliche Ehrenamtliche. Wichtig ist uns, dass die Menschen teamfähig und verantwortungsbewusst sowie eine gute Portion Menschlichkeit mitbringen“, beschreibt Tanja Harte-Dabic das Anforderungsprofil. Denn zum alltäglichen Geschäft gehört nicht nur die Annahme, das Sortieren und Auszeichnen von Kleiderspenden, sondern auch der Kundenkontakt und damit einhergehend auch das offene Ohr für berührende Lebensgeschichten und menschliche Schicksale.