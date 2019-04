Mehr als 50 Besucher wollten den Auftritt von „The Bartists“ im Gempt-Bistro nicht verpassen. Die Gruppe zeigte im Rahmen der Reihe „Band im Bistro“ ihr Potenzial in Sachen Crossover. Diese Veranstaltungsplattform von Volkshochschule und Bürgerstiftung Gempt bietet junge Bands die Chance, Bühnenerfahrung zu sammeln.

„The Bartists“ sorgten mit einem Feuerwerk bekannter Songs für einen unterhaltsamen Abend. War der Sound im ersten Set bei der für junge Bands eher herausfordernden Akustik im Gempt-Bistro noch etwas unausgeglichen, so wurde das in der Pause nachgebessert. So konnte die Stimme von Lisa-Marie Sude ihren feinen Glanz entfalten, hörte man die rasanten Solopassagen von Gitarrist Julian Landwehr viel deutlicher und die filigranen Begleitungen von Keyboarder René Auffahrt passten besser in den Gesamtsound der Band.

Mit „Poison Prince“, „Beast of Burden“, „Wonderwall“ und dem Klassiker „Tutti Frutti“ ging es quer durch Rock und Pop. „The Bartists“ hatten jedem Song ein individuelles Gewand verpasst. Zum groovenden Bass von Christian Schröer passten die rhythmischen Finessen von Schlagzeuger Jan Rudolph bestens. Selbst für den Beatles-Klassiker „Come together“ war ein Platz gefunden worden zwischen „Tutti frutti“ von Little Richard und „Denkmal“ von „Wir sind Helden“.

Mit ihrer Energie und Leidenschaft wussten „The Bartists“ das Publikum mitzureißen. Als zum Schluss der Song „What’s Up“ der „4 Non Blondes“ erklang, sangen alle Besucher begeistert mit.