Das Problem mit den Plastikflaschen

Erste Aufgabe für die Mädchen und Jungen war ein Rätsel: Wie lange benötigt welcher Wertstoff, bis er in der Umwelt vollständig verrottet ist? Das bei einem Apfel nur zwei Wochen vergehen, ist noch vorstellbar. Dass jedoch eine einfache Plastikflasche 450 Jahre in der Natur verbleibt und selbst danach nicht einfach „weg“ ist, sondern im Boden noch für Schaden sorgt, war vielen Nachwuchsentsorgern nicht so klar und hat zum Nachdenken angeregt. Umgerechnet entspricht das 5,6 Menschenleben. Das hat schon wachgerüttelt, heißt es im Bericht.

„Deswegen kaufe ich immer die Gurke ohne Plastikfolie, auch wenn die etwas teurer ist.“, sagte Tim ganz deutlich. Auch Äpfel müssten nicht in Plastikverpackungen gekauft werden, sondern können in eigens mitgebrachten Stoffbeuteln transportiert werden.

Anschließend wurde genau geklärt, was aus scheinbarem „Schrott“ wieder hergestellt werden kann. Es ist in dem Sinn auch kein Schrott, sondern wirklich ein Wertstoff. So kann eine Glasflasche bei entsprechender Reinigung circa acht bis zehn Mal benutzt werden und auch aus Papier wird solange neues Papier hergestellt, bis einzelne Fasern reißen. Erst dann müsse neues Papier verwendet werden, erfuhren die Kinder.

Außerdem ist ein beschriebener Zettel oder der alte Briefumschlag auch wunderbar als Notizzettel verwendbar. Das spare Umweltressourcen und Bares im Geldbeutel. Beim Grillen ist es besser, den eigenen Teller zu nutzen als Einmal-Geschirr und -Besteck. Auch die Zahnbürste aus leicht nachwachsendem Bambusstiel produziert zehn Mal weniger Müll als die herkömmliche Plastikzahnbürste. Eine Butterbrotdose hält frischer als Aluminiumpapier und ist wesentlich schonender für die Umwelt.

Aufmerksam wurde die große Presse beäugt, die zum Beispiel Papier, Plastik und Aluminium in leichter transportierbare Größen presst, so dass weniger Lkw oder Schiffe fahren müssen, die die Wertstoffe zu Wiederaufbereitungsanlagen bringen.

Des Weiteren haben die Kinder auch erkannt, warum die Kehrmaschine nicht nur Grünabfall einfährt, sondern dass viele andere Müllsorten auf der Straße liegen und ordentlich getrennt werden müssen. Denn nur dann kann man wirklich wieder gute Materialien herstellen. So ist jeder aufgefordert, für die Umwelt und seine nächste Umgebung das Beste zu geben.

Die Umwelt ist so wichtig: Das haben die Kinder spätestens an diesem Tag erkannt, schreiben die Veranstalter. Viele Schüler sind aber schon erstaunlich gut informiert und es war sehr schön zu sehen, dass es ihnen wichtig ist, sich für Natur und Umwelt einzubringen.

Junge VHS und Bündnis für Familie freuten sich, dass der Besuch bei dem Unternehmen Lewedag so komplikationslos ermöglicht wurde und mit Marek Mönkedieck ein Mitarbeiter sehr kindgerecht Themen präsentierte und Fragen beantwortete.