Anfang Mai sind fast alle Zugvögel von ihren südlichen Überwinterungsgebieten heimgekehrt. Jetzt ist die beste Zeit, um das Artenspektrum der heimischen Vogelwelt kennenzulernen. Mit ihren arttypischen Gesängen machen die Vögel auf sich aufmerksam und bereichern den Frühling auf akustische Weise, schreibt die Interessengemeinschaft Teutoburger Wald (Ig Teuto).

Sie lädt zu einer morgendlichen Wanderung am Intruper Berg und Finkenberg ein. Beim Spaziergang durch Wohnsiedlung, Wald, Feld, Wiese und Steinbruch begegnen dem aufmerksamen Wanderer eine Vielzahl an Vogelarten, die an diesem Morgen vornehmlich anhand ihrer Stimmen erkannt werden sollen. Entlang des Weges wird auch auf die Frühlingsboten aus der Pflanzenwelt geschaut.

Treffpunkt zu dieser zwei- bis dreistündigen Exkursion unter der Leitung von Markus Hehmann ist am Samstag, 4. Mai, um 6 Uhr der Wanderparkplatz oberhalb der Dyckerhoffstraße in Hohne. Vorhandene Ferngläser und Bestimmungsbücher können mitgebracht werden. Eine Anmeldung ist erwünscht bei Markus Hehmann ( ✆ 0 54 81/31-423).