Für die Maiausgabe der Gempt Blues Session können die Organisatoren nach eigenen Angaben wieder ein echtes Gitarren-Highlight präsentieren. Ausnahmsweise am Donnerstag stehen mit dem Ausnahmegitarristen Gregor Hilden Blues, Soul und grooviger Jazz auf dem Programm. Mit ungezählten Auftritten und zahlreichen CDs unter eigenem Namen ist Hilden seit langem in der Szene aktiv und international bekannt geworden. Das Fachmagazin „Gitarre und Bass“ widmete ihm mehrere Features, wies dabei auf Einflüsse von Peter Green und Larry Carlton hin und belegte sein Spiel mit Prädikaten wie „ökonomisch, flexibel und elegant“, heißt es in einer Pressemitteilung. Hildens Spiel ist freilich nicht auf Attribute wie „besser“, „schneller“ oder „spektakulärer“ angewiesen, sondern überzeugt vielmehr durch einen gefühlvollen Stil, der nicht durch Schubladen-Denken gekennzeichnet ist, sondern höchst individuelle Noten besitzt. 2018 erschien mit „First Take“ sein aktuelles Album, auf dem sich satte Orgel-Grooves und der typische Gitarrenschmelz, den man seit Jahren an dem münsterischen Bluesgitarristen schätzt – im erstklassigen Soundgewand präsentieren.

Zusammen mit der Hausband und dem texanischen Sänger Memo Gonzalez können sich alle Musikliebhaber auf einen abwechslungsreichen Abend freuen.