Gemeinsame Verwaltung mit der VHS?

Am Ende der 90-minütigen Debatte steht ein Auftrag an die Stadtverwaltung: Bis zum Jahresende soll die klären, ob eine Kooperation im Verwaltungsbereich von Musikschule Tecklenburger Land und Volkshochschule Tecklenburger Land möglich ist. Die zwischendurch aufklingenden Misstöne sind erstmal verstummt.

Josef Schwermann vom Landesverband der Musikschulen – der LVdM hat gemeinsame mit der Gemeindeprüfungsanstalt den Bericht zur Organisationsuntersuchung der Musikschule erstellt – spart nicht mit Lob: „Die Musikschule Tecklenburger Land ist im Bereich Kooperationen gut aufgestellt, ebenso beim Thema Veranstaltungen.“

Was den Prüfern aufgefallen ist: Die Stadtverwaltung Lengerich erledigt den Großteil der Verwaltungsarbeit für die Musikschule. Die anderen drei Zweckverbandskommunen – Ladbergen, Lienen, Tecklenburg – zahlen dafür zusammen 26 765 Euro im Jahr. „Sie sollten das Aufgabenportfolio und die Erstattung überdenken.“ Noch besser wäre es, wenn Musikschule und Volkshochschule eine gemeinsame Geschäftsstelle anstreben würden, führt er aus.

Dass bei der VHS neben den vier Musikschul-Kommunen auch noch Westerkappeln und Lotte als Mitgliedskommunen mit im Boot sitzen: dieser Hinweis kommt aus dem Ausschuss.

In einem anderen Punkt lässt der Bericht von LVdM und GPA keinen Zweifel aufkommen: Um Kosten zu sparen, sollte die Musikschule verstärkt auf Honorarkräfte setzen. Was umgehend deren Leiter Werner Bieden­kapp auf den Plan ruft. Der Zweckverband habe sich gerade darauf verständigt, den Anteil der Tarif-Beschäftigten anzuheben. Die Gründe dafür: Andere Musikschulen setzen ebenfalls darauf. „Lehrkräfte, die bei uns als Honorarkraft beschäftigt werden, woanders aber eine Tarifstelle erhalten können, sind weg.“

Was den Musikschulleiter noch mehr fuchst: „Der Bericht basiert auf den Zahlen von 2017, dabei liegen die Daten aus dem vergangenen Jahr längst vor.“ Was Udo Decker-König, Bürgermeister in Ladbergen, zum Schluss kommen lässt: „Dann bringt das ja alles nichts.“ Replik von Josef Schwermann: „2017 sind die letzten Vergleichszahlen. Dann kann ich ja jetzt aufhören.“

Das tut er nicht, wird aber mit weiteren Kritikpunkten konfrontiert: Der Bericht gebe keine Antworten auf eine mögliche Zusammenarbeit Musikschule und Stadt, zu einer Regelung der Aufwandszahlungen, zur Entwicklung des Zuschussbedarfs. Die Antwort von Josef Schwermann ist eindeutig: „Unser Auftrag lautete, begutachten. Über die Realisierung muss die Politik entscheiden.“